Κορινθία: Αυτοκτονία ο θάνατος του 69χρονου που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Σε αυτοχειρία αποδίδεται ο θάνατος του 69χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στις 8 το πρωί της Δευτέρας 11/05 στο Μπολάτι Κορινθίας.

Ο άνδρας που έφερε τραύμα από όπλο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τον αδελφό του που ειδοποίησε τις αρχές.

Όπως αναφέρει το korinthostv, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που εντόπισαν το κυνηγητικό όπλο στον χώρο, ενώ το πτώμα του 69χρονου μεταφέρθηκε για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

