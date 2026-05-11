Μέση Ανατολή: Τι ζητάει το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου – «Είναι απαράδεκτοι», λέει ο Τραμπ

Αφού χαρακτήρισε -για ακόμη μία φορά- παράλογη την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έβγαλε τον δικό του «κατάλογο» με τις κόκκινες γραμμές του, τονίζοντας πως αν αυτά τα αιτήματα ικανοποιηθούν, τότε θα σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αυτοί είναι οι όροι του Ιράν

Μιλώντας για την πρόταση των ΗΠΑ η οποία χαρακτηρίστηκε από το Ιράν ως «πρόταση παράδοσης της Τεχεράνης», ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, ανέφερε ότι αυτό που ζητά η χώρα του είναι τα νόμιμα δικαιώματά της.

Μεταξύ αυτών, ο τερματισμός του πολέμου σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία παραμένουν παγωμένα σε τράπεζες λόγω της πίεσης των ΗΠΑ αλλά και η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, το οποίο έχει «λυγίσει» την ιρανική οικονομία.

«Η Τεχεράνη ζητεί κυρίως τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία παραμένουν άδικα παγωμένα σε τράπεζες λόγω της πίεσης των ΗΠΑ», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή και τον Λίβανο ήταν τα άλλα αιτήματα του Ιράν, τα οποία θεωρούνται μια γενναιόδωρη και υπεύθυνη πρόταση για την περιφερειακή ασφάλεια»,πρόσθεσε ο Μπαγαΐ.

Όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, η Τεχεράνη απαίτησε επίσης να της καταβληθούν πολεμικές αποζημιώσεις και επανέλαβε ότι θα διατηρήσει την κυριαρχία της επί των Στενών του Ορμούζ.

Το πρακτορείο Tasnim από την πλευρά του ανέφερε ότι το Ιράν ζήτησε από τις ΗΠΑ εγγυήσεις ότι δεν θα επιτεθούν ξανά εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ότι θα άρουν την απαγόρευση πώλησης ιρανικού πετρελαίου.

Νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την ιρανική αντιπρόταση, τονίζοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social «δεν μου αρέσει – είναι εντελώς απαράδεκτη».

«Μόλις διάβασα την απάντηση από τους λεγόμενους “αντιπροσώπους” του Ιράν. Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνοντας ξανά αιχμές για την ηγεσία του Ιράν, που όπως υποστηρίζει, παραμένει διχασμένη.

«Θα έχεις την τύχη του Κράσσου»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακάι, υποστήριξε ότι η αντίσταση των Ιρανών εναντίον των επιτιθέμενων ξεκινά από τη μακρά πολιτισμική ιστορία της χώρας, αναφέροντας ως παράδειγμα «τη νίκη της αρχαίας Περσίας επί της Ρώμης».

Σε ανάρτησή του στο X το βράδυ της Κυριακής αναφέρθηκε στη Μάχη των Καρρών το 53 π.Χ., γνωστή στο Ιράν ως Μάχη της Χαρράν, όπου ο «Ιρανός στρατηγός Σουρήνας εξασφάλισε μια αριστοτεχνική ασύμμετρη νίκη» εναντίον των βαριά οπλισμένων ρωμαϊκών λεγεώνων».

Ο Μπακάι τόνισε ότι ο Μάρκος Λικίνιος Κράσσος, ένας από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους άνδρες της Ρώμης, σκοτώθηκε στη μάχη, καταρρίπτοντας τον μύθο της αήττητης Ρώμης και γκρεμίζοντας το όνειρό της για επέκταση προς ανατολάς.

Throughout history, Iranians have stood not only against single invaders, but against powerful "pluses" and grand "legionnaires" — and have always emerged with honor.



On a day like this in 53 BC, at the Battle of Carrhae, General Surena, with far fewer men and far more limited… pic.twitter.com/PBE6aG06VW — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 10, 2026

«Η ιστορία επαναλαμβάνεται — για όσους αρνούνται να τη μελετήσουν ή να σεβαστούν τα μαθήματά της» δήλωσε χλευαστικά.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ υπαινίχθηκε τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ελληνόκτητο τάνκερ πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ

Το ελληνόκτητο τάνκερ «Agios Fanourios I», φορτωμένο με ιρακινό αργό πετρέλαιο, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

To δεξαμενόπλοιο «διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας τη διαδρομή που έχει ορίσει η Τεχεράνη» αναφέρει το Tasnim.

Iran Facilitates Safe Passage of Another VLCC Through Strait of Hormuz



An Iraqi crude oil-laden Very Large Crude Carrier (VLCC), the AGOIS FANOURIOS I, successfully transited the Strait of Hormuz via Iran’s designated maritime route on Sunday. pic.twitter.com/dKFNDZfNfS — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 11, 2026

Το «Agios Fanourios I», της Eastern Mediterranean Maritime του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου, έχει προορισμό το Βιετνάμ.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, δύο υπερδεξαμενόπλοια τύπου VLCC, το «Agios Fanourios I» της Eastern Mediterranean Maritime του Θανάση Μαρτίνου και το «Kiara M», τα οποία μετέφεραν από δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου το καθένα, εξήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή.

Το «Agios Fanourios I», με σημαία Μάλτας και προορισμό το Βιετνάμ, φέρεται να είχε αποτύχει τουλάχιστον δύο φορές να διασχίσει τη θαλάσσια οδό μετά τη φόρτωση πετρελαίου τύπου Basrah Medium στις 17 Απριλίου. Ο τελικός προορισμός του «Kiara M» δεν έχει καταστεί σαφής, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, ένα τρίτο υπερδεξαμενόπλοιο, το «Basrah Energy», το οποίο είχε φορτώσει δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου τύπου Upper Zakum από τον τερματικό σταθμό Zirku της Abu Dhabi National Oil Co την 1η Μαΐου, εξήλθε από τα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων να απενεργοποιήσουν τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση λόγω των φόβων για επιθέσεις ή παρεμβολές από το Ιράν.

Διαβάστε επίσης

Μήνυμα της Ρωσίας στις ΗΠΑ για το Ιράν: Το ουράνιο θα το πάρετε μόνο αν σας το παραχωρήσει η Τεχεράνη

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συνεδριάζουν για κυρώσεις κατά ισραηλινών εποίκων

Τουρκία: Ξεκίνησε η δίκη κατά του Ιμάμογλου για «πολιτική κατασκοπεία»