Η ομάδα Peugeot TotalEnergies πήρε την πρώτη της pole position και κέρδισε βαθμούς σε έναν περιπετειώδη αγώνα στο Spa-Francorchamps

Οι 6 Ώρες του Spa-Francorchamps δεν επιβράβευσαν πλήρως την ομάδα Peugeot TotalEnergies, αλλά πολλά θετικά μπορούν να κρατηθούν από αυτόν τον αγώνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Le Mans. Η πρώτη pole position για το PEUGEOT 9X8 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA, το δυνατό εναρκτήριο stint από το #94 και ο ταχύτερος γύρος αγώνα που σημείωσε το #93 στο τέλος του αγώνα.

Ξεκινώντας από την pole position μπροστά σε 101.608 θεατές, ο Loïc Duval υπερασπίστηκε το προβάδισμα στην στροφή La Source πριν περάσει από την φημισμένη Raidillon. Κατά τη διάρκεια του διπλού stint* του, ο Γάλλος οδηγός διατήρησε δυνατό ρυθμό πριν παραδώσει το PEUGEOT 9X8 #94 στον Théo Pourchaire. Το αυτοκίνητο παρέμεινε στους προπορευόμενους και διεκδικούσε ένα δυνατό αποτέλεσμα. Ωστόσο, λίγο μετά την έναρξη της θητείας του, ο Malthe Jakobsen δεν μπόρεσε να αποφύγει ένα GT3 που είχε κάνει τετ-α-κε στην πίστα. Λάθος μέρος, λάθος στιγμή, και το #94 αναγκάστηκε να αποσυρθεί.

Το PEUGEOT 9X8 #93 ξεκίνησε από την 9η θέση της εκκίνησης με τον Paul Di Resta, ο οποίος ολοκλήρωσε ένα καθαρό εναρκτήριο stint. Στα μέσα του αγώνα, το αυτοκίνητο ήταν 14ο στη σειρά των pit stop, με τον Nick Cassidy να αναλαμβάνει για διπλό stint. Την τελευταία ώρα, μπροστά στο κοινό του, ο Stoffel Vandoorne σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα (2:04.177) και εκμεταλλεύτηκε αρκετά περιστατικά για να επαναφέρει το PEUGEOT 9X8 στην 7η θέση στον τερματισμό.

Μια περιορισμένη ανταμοιβή για την Peugeot TotalEnergies, αλλά η ομάδα φεύγει από το Βέλγιο με τους πρώτους βαθμούς πρωταθλήματος WEC της σεζόν και πολύτιμα διδάγματα ενόψει του επόμενου αγώνα: αυτόν των 24 Ωρών του Le Mans.

Η PEUGEOT θα γιορτάσει την εκατονταετηρίδα από την πρώτη της συμμετοχή σε αυτή τη θρυλική διοργάνωση. Ο αγώνας θα ξεκινήσει το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 16:00. Πριν από αυτό, το PEUGEOT 9X8 θα επιστρέψει στην πίστα των 13.626 χιλιομέτρων την Κυριακή 7 Ιουνίου για την Ημέρα Δοκιμών, ακολουθούμενο από ελεύθερες δοκιμές και κατατακτήριες δοκιμές την εβδομάδα πριν από τον αγώνα.

Emmanuel Esnault (Επικεφαλής Ομάδας)

«Φεύγουμε με ανάμεικτα συναισθήματα από το Spa, με την pole position του Σαββάτου και ένα δυνατό ξεκίνημα στον αγώνα με καλό ρυθμό από το #94, αλλά και μια μεγάλη απογοήτευση καθώς ο τερματισμός στην πρώτη πεντάδα ήταν εφικτός. Τερματίσαμε 7οι με το #93, το οποίο κατέγραψε και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα. Η εστίαση μετατοπίζεται τώρα στο Le Mans, αλλά έχει πολύ δουλειά να γίνει μέχρι τότε».

Malthe Jakobsen (PEUGEOT9X8 #94)

«Είμαι πολύ, πολύ απογοητευμένος και λυπάμαι για την ομάδα. Ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας GT στριφογύρισε μπροστά μου κάποια στιγμή και δεν είχα τρόπο να το αποφύγω. Ήμουν στον γύρο μου με κρύα ελαστικά και δεν είχα άλλη επιλογή. Η πρόσκρουση ήταν αρκετά βαριά και υπήρχαν πάρα πολλές ζημιές για να συνεχίσουμε. Ήταν μία απογοητευτική μέρα».

Théo Pourchaire (PEUGEOT9X8 #94)

«Κάναμε έναν δυνατό αγώνα μέχρι το τέλος του διπλού μου stint, και ήμασταν μέσα στην πρώτη πεντάδα με δύο ώρες να απομένουν. Δυστυχώς, ο Malthe δεν μπόρεσε να αποφύγει ένα αυτοκίνητο GT που βγήκε μπροστά του κάθετα στην πίστα, αλλά δεν φταίει αυτός. Το θετικό είναι ότι οι μηχανικοί βελτίωσαν πολύ το μονοθέσιο συνολικά, κάτι που είναι ενθαρρυντικό για το Le Mans».

Loïc Duval (PEUGEOT9X8 #94)

«Μετά την pole position του Malthe, δεν ξέραμε πραγματικά πώς θα πήγαινε η εκκίνηση του αγώνα. Ολοκλήρωσα ένα καθαρό διπλό stint, και ήμασταν περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα μακριά από τον πρωτοπόρο. Ήταν πολύ θετικό. Ο Théo διατήρησε την απόδοση πριν από το ατυχές περιστατικό του Malthe. Αυτό είναι αγώνας και μέσα του υπάρχουν και τέτοια περιστατικά».

Paul di Resta (PEUGEOT9X8 #93)

«Ήταν δύσκολο να παλέψουμε για βαθμούς στην κίνηση με όλα τα αυτοκίνητα ασφαλείας και το χάος, αλλά πετύχαμε τον στόχο μας με την 7η θέση. Είμαστε ήδη επικεντρωμένοι στο Le Mans».

Nick Cassidy (PEUGEOT9X8 #93)

«Μετά από μια δύσκολη Ίμολα για μένα, είμαι χαρούμενος καθώς ολοκλήρωσα ένα δυνατό διπλό stint. Ένιωσα καλά στο αυτοκίνητο και ήταν μια πολύτιμη εμπειρία πριν από το Le Mans».

Stoffel Vandoorne (PEUGEOT9X8 #93)

«Πετύχαμε τους πρώτους μας βαθμούς στη σεζόν, οπότε αυτό είναι θετικό. Συνολικά, ήταν ένας δύσκολος αγώνας, ήμασταν κολλημένοι στην κίνηση στον γκρουπ των πρωτοπόρων και ο ρυθμός ήταν δύσκολο να φανεί. Στο τελευταίο μέρος, με χαμηλότερες θερμοκρασίες, το αυτοκίνητο ζωντάνεψε και το ένιωσα πολύ πιο δυνατό, κάτι που μου επέτρεψε να κάνω τον ταχύτερο γύρο στον αγώνα της πατρίδας μου».

Σημείωση:

* Τα stints (θητείες/διαστήματα) στο WEC

Οι αγώνες με εκατοντάδες χιλιόμετρα για 6 ή 10 ή ακόμα περισσότερο για 24 ώρες είναι μια σκληρή δοκιμασία για κάθε οδηγό ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει μόνος του τον αγώνα. ‘Ετσι το WEC επιτρέπει στις ομάδες να χωρίσουν τον αγώνα σε «stints» (θητείες/διαστήματα) μεταξύ έως και τριών οδηγών ανά αυτοκίνητο για να αγωνιστούν. Ένα μεμονωμένο «stint» (διάστημα) συνήθως διαρκεί μέχρι το αυτοκίνητο να εξαντλήσει ένα γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου, ή 45 λεπτά έως μία ώρα. Περιληπτικά, κάθε περίοδος μεταξύ των στάσεων των μονοθεσίων για ανεφοδιασμό καυσίμου είναι γνωστή ως stint.

