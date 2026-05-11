ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 17:40
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

11.05.2026 15:51

Το μήνυμα των Metallica στο ελληνικό κοινό μετά το live στο ΟΑΚΑ: «Περισσότεροι από 90.000 γεμίσατε το στάδιο και το νιώσαμε»

Την ευγνωμοσύνη τους προς τους Έλληνες θαυμαστές τους εξέφρασαν οι Metallica έπειτα από τη μεγάλη συναυλία που έδωσαν στο ΟΑΚΑ, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία περισσότερων από 90.000 θεατών δημιούργησε μια μοναδική ατμόσφαιρα στο στάδιο.

Το θρυλικό συγκρότημα δημοσίευσε τη Δευτέρα, 11/5, στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram μία φωτογραφία από το live του Σαββάτου, ευχαριστώντας το κοινό για τη θερμή υποδοχή και τη μαζική συμμετοχή στη συναυλία της Αθήνας.

Τα μέλη της μπάντας στάθηκαν ιδιαίτερα στην ένταση και την ενέργεια που επικράτησε στο στάδιο, αναφέροντας πως κατεγράφη νέο ρεκόρ προσέλευσης. Όπως έγραψαν χαρακτηριστικά: «Ουάου!! Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια των Metallica στην Ελλάδα που σημείωσε νέο ρεκόρ προσέλευσης το βράδυ του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας! Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας, το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας».

