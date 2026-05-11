search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 17:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.05.2026 16:35

Ανανεώθηκαν οι θητείες Παπανδρέου, Μουζάκη, Θάνου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά για μόνο δύο χρόνια

11.05.2026 16:35
evropaiki-eisagelia

Ανανεώθηκαν οι θητείες των τριών εντεταλμένων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από το 11μελές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου.

Οι θητείες των Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύση Μουζάκη θα έληγαν στις 30 Ιουνίου και ανανεώνονται για δύο ακόμα χρόνια.

Στο ΑΔΣ συμμετείχαν τόσο η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, όσο και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι και οι τρεις θα πρέπει να παραμείνουν προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν έκανε δεκτό το αίτημα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κ. Λάουρα Κοβεσι να εγκρίνει θητείες πέντε ετών.

Ακόμη, το ΑΔΣ σε άλλη συνεδρίασή του θα επιλέξει τους επιπλέον 3 εισαγγελείς που θα υπηρετήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η αύξηση των τριών θέσεων στο ελληνικό γραφείο της Ευρωεισαγγελίας (είναι 10 σήμερα) ήταν αίτημα της Λάουρα Κοβέσι, το οποίο ικανοποιήθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Διαβάστε επίσης

Εξιτήριο πήρε από τον Ευαγγελισμό ο Γιώργος Μυλωνάκης – Μεταβαίνει σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

Καλλιθέα: Ποινική δίωξη στον 58χρονο που πυροβόλησε γυναίκα σε μπαρ – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Πατίνια στην Αθήνα: Όλο το σχέδιο του Δήμου – όριο ταχύτητας 25χλμ και 1.574 θέσεις, τι προβλέπει για πεζοδρόμια και πλατείες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maketa-drastis
ΚΟΣΜΟΣ

Αθώος δήλωσε ο 31χρονος που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: Η «ανικανότητα Ανδρουλάκη» και το «πολιτικό σωσίβιο του Μητσοτάκη»

violanta_2601_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιoλάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου

iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Στήριξη στο κινεζικό τετραμερές σχέδιο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή – Τι προβλέπει η πρόταση της Κίνας

DEDDHE
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

dimitriadis grigoris xadelfos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

dendias pappas xouliarakis dimitriadis xadelfos
ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

klavdia-new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 17:37
maketa-drastis
ΚΟΣΜΟΣ

Αθώος δήλωσε ο 31χρονος που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: Η «ανικανότητα Ανδρουλάκη» και το «πολιτικό σωσίβιο του Μητσοτάκη»

violanta_2601_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιoλάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου

1 / 3