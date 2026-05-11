Ανανεώθηκαν οι θητείες Παπανδρέου, Μουζάκη, Θάνου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά για μόνο δύο χρόνια

Ανανεώθηκαν οι θητείες των τριών εντεταλμένων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από το 11μελές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου.

Οι θητείες των Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύση Μουζάκη θα έληγαν στις 30 Ιουνίου και ανανεώνονται για δύο ακόμα χρόνια.

Στο ΑΔΣ συμμετείχαν τόσο η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, όσο και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι και οι τρεις θα πρέπει να παραμείνουν προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν έκανε δεκτό το αίτημα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κ. Λάουρα Κοβεσι να εγκρίνει θητείες πέντε ετών.

Ακόμη, το ΑΔΣ σε άλλη συνεδρίασή του θα επιλέξει τους επιπλέον 3 εισαγγελείς που θα υπηρετήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η αύξηση των τριών θέσεων στο ελληνικό γραφείο της Ευρωεισαγγελίας (είναι 10 σήμερα) ήταν αίτημα της Λάουρα Κοβέσι, το οποίο ικανοποιήθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

