Βιoλάντα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο γενικός διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα που απολογήθηκε για τις κατηγορίες της άμεσης συνέργειας σε έκρηξη με δόλο, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Η απολογία του διήρκησε τέσσερις ώρες και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή να εμφανίζεται στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα και του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι δικηγόροι των οικογενειών των εργατριών που σκοτώθηκαν στην έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο, καταγγέλλουν ότι υπάρχουν ενδείξεις για άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο.

Συγγενείς των θυμάτων, που βρέθηκαν σήμερα στα δικαστήρια, εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων, ο γενικός διευθυντής είχε ενημερωθεί για προβλήματα και καταγγελίες, χωρίς – όπως λένε – να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτραπεί η τραγωδία.

Να σημειωθεί ότι, αναμένεται να κληθούν να απολογηθούν και μηχανικοί που υπέγραψαν τις μελέτες αλλά και υπάλληλοι που διενεργούσαν τις αυτοψίες. Ακόμη και πρόσωπα που θα αφεθούν ελεύθερα θα κληθούν εκ νέου να καταθέσουν.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Κωνσταντίνος Τζωρτζιώτης έχει προφυλακιστεί και το αίτημα αποφυλάκισής του δεν έχει γίνει δεκτό. Ωστόσο, έχει υποβάλει και δεύτερο αίτημα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, επιδιώκοντας -σύμφωνα με πληροφορίες- την έξοδό του από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους.

Στα τέλη Απριλίου είχε απολογηθεί ο διευθυντής παραγωγής του εργοστασίου μπισκότων ο οποίος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΜΠ διαπιστώθηκε εκτεταμένη διάβρωση στις σωληνώσεις μεταφοράς προπανίου από τις εξωτερικές δεξαμενές προς το εργοστάσιο, με τον εντοπισμό δύο μεγάλων οπών, από τις οποίες το εύφλεκτο αέριο διέρρεε επί μακρό χρονικό διάστημα.

