ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 18:07
27.04.2026 17:30

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ελεύθερος με όρους ο υπεύθυνος παραγωγής – Υπάρχουν πλημμέλειες και από κρατικές υπηρεσίες, λένε οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων

violanda

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή ο υπεύθυνος παραγωγής του εργοστασίου «Βιολάντα», όπου έχασαν τις ζωές τους πέντε εργαζόμενες σε έκρηξη. 

Νέα προθεσμία έλαβε ο διευθυντής του εργοστασίου

Ο διευθυντής του εργοστασίου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για τις 11 Μαΐου, επικαλούμενος κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισής του.

Ο δικηγόρος του υπεύθυνου παραγωγή υποστήριξε ότι αν είχαν υποδείξει την οσμή, δεν θα την αγνοούσε.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι είναι ιδιαίτερα σοβαρές και σε βαθμό κακουργήματος και αφορούν, μεταξύ άλλων, άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, καθώς και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, Δημοσθένης Πανταζόπουλος, ανέφερε ότι «μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχουν πλημμέλειες και από κρατικές υπηρεσίες. Απομένει να ολοκληρωθεί το υλικό της δικογραφίας για να σχηματιστεί πλήρης εικόνα».

Σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΜΠ, διαπιστώθηκε εκτεταμένη διάβρωση στις σωληνώσεις μεταφοράς προπανίου από τις εξωτερικές δεξαμενές προς το εργοστάσιο, με τον εντοπισμό δύο μεγάλων οπών, από τις οποίες το εύφλεκτο αέριο διέρρεε επί μακρό χρονικό διάστημα.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται με τις επόμενες κρίσιμες εξελίξεις να αναμένονται μετά την απολογία του διευθυντή του εργοστασίου.

Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» παραμένει προφυλακισμένος, καθώς το αίτημα αποφυλάκισής του απορρίφθηκε.

kovesi_manteio_delfoi_2304_1920-1080_new
serbos mitsotakis
rammos_new
apopeira trump
violanda
tsipras papatavrou tsitsipas
kairos anoixi 88- new
stegastika daneia 77- new
areios_pagos_new
Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
kovesi_manteio_delfoi_2304_1920-1080_new
serbos mitsotakis
rammos_new
