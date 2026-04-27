Άγιος Δημήτριος: Με τον Κασιδιάρη ποζάρει σε παλαιότερη φωτογραφία ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 27χρονου

Την αποκάλυψη ότι ο 20χρονος που έχει συλληφθεί για την δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο είχε φωτογραφηθεί στο παρελθόν με τον έγκλειστο Ηλία Κασιδιάρη, πρωτοκλασάτο στέλεχος της Χρυσής Αυγής, έκανε η δημοσιογράφος Ρένα Κουβελιώτη.

Με ανάρτησή της στο facebook η δημοσιογράφος παραθέτει το φωτογραφικό ντοκουμέντο και σχολιάζει ότι η φωτογραφία δημοσιεύτηκε το 2021, όταν ήδη η Χρυσή Αυγή είχε καταδικαστεί ως εγκληματική οργάνωση, καταδίκη που επικύρωσε και το Εφετείο. Η μητέρα του 20χρονου μάλιστα, που έκανε την ανάρτηση, δεν παραλείπει να ευχηθεί χρόνια πολλά στον Κασιδιάρη αναδημοσιεύοντας με παλαιότερη φωτογραφία του παιδιού της με την επισήμανση «κρατάμε γερά τις Θερμοπύλες».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ρένας Κουβελιώτη

«Το αγοράκι της φωτογραφίας με τον έγκλειστο Kασιδιάρη είναι ο καθ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 27χρονου .

Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές ο νεαρός που στις 22/4 κάρφωσε ένα μαχαίρι 20 εκατοστών στην καρδιά του 27χρονου είχε συλληφθεί κ ως ανήλικος γιατί είχε στην κατοχή του πάλι μαχαίρι σε συμπλοκή !!!

Εδώ βλέπουμε πως το 2021 δηλαδή μετά την απόφαση της δικαιοσύνης ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν απλώς πολιτικό κόμμα, αλλά λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση, η μητέρα του δράστη εύχεται χρόνια πολλά στον έγκλειστο Kασιδιάρη αναδημοσιεύοντας με περηφάνεια παλαιότερη φωτογραφία του παιδιού της με την επισήμανση «κρατάμε γερά τις Θερμοπύλες «»!!

Ακόμα κ εσείς οι φασίστες που έχετε μπει στο προφίλ μου κ βρίζετε χυδαία σας συμβουλεύω να απομακρύνετε τα παιδιά σας από όλη αυτήν την υποκουλτούρα της χρυσής αυγής , της υπεροχής των όπλων , της βίας , του μίσους , την δήθεν αντρικής φιγούρας που καθαρίζει με όπλα ή ξύλο .

Μη σκεφτείτε την κοινωνία κ τα άλλα παιδιά ( δεν σας βάζω δύσκολα ) σκεφτείτε εσάς κ τα καμάρια σας !»

Διαβάστε επίσης:

