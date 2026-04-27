Ξέφυγε τον κίνδυνο η 13χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι

Το χαμόγελο επέστρεψε στα πρόσωπα των γιατρών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη από την περασμένη Δευτέρα 20 Απρίλιου, η 13χρονη μαθήτρια η οποία έπεσε από τον πρώτο όροφο στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Ο κίνδυνος για τη ζωή της έχει πλέον απομακρυνθεί, όπως ενημερώνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία Μιχάλης Γιαννάκος. Ο ίδιος χαρακτηρίζει της έκβαση της υγείας της μικρής, «ιατρικό θαύμα και επίτευγμα», που οφείλεται στο άριστο ιατρικό προσωπικό που την χειρούργησαν και τη νοσηλεύουν.

Θυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της τετράωρης λεπτής χειρουργικής επέμβασης, το παιδί υπέστη ανακοπές καρδιάς και οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη για να το επαναφέρουν στη ζωή.

«Έχει διαφύγει το κίνδυνο για τη ζωή της. Πρόκειται για ιατρικό θαύμα, ιατρικό επίτευγμα.» όπως αναφέρει ο κ. Γιαννακος και συνεχίζει: «Την ώρα της πολύωρης χειρουργικής επέμβασης συνεχώς πάθαινε ανακοπές το κορίτσι. Και η μάχη με το θάνατο συνεχίστηκε και στη ΜΕΘ που νοσηλεύεται. Είμαστε υπερήφανοι με τη θεραπευτική της ομάδα γιατί κατάφερε το ακατόρθωτο».

Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο και σε καταστολή στη ΜΕΘ. Αύριο οι γιατροί θα προχωρήσουν σε νέες εξετάσεις για να διαπιστώσουν την αντίδραση του εγκεφάλου και την πορεία της εξέλιξης της υγείας της.

Άγουρη βία: Εννέα περιστατικά επιθέσεων σε ανήλικων

Παράλληλα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δίνει στοιχεία και για την προσέλευση των περιστατικών λόγω συμπλοκών μεταξύ των ανηλίκων, στην εφημερία του Παίδων, το περασμένο Σαββατοκύριακο. Συνολικά εννέα τραυματισμένα παιδιά ηλικίας από 12 έως και 16 ετών μεταφέρθηκαν στα δύο νοσοκομεία Παίδων «Αγίας Σοφίας» και «Αγλαΐα Κυριακού», μετά από συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων.

«Μεγάλη τύχη που δεν υπήρχε νεκρό παιδί. Άγριοι ξυλοδαρμοί, μαχαιρώματα και τραυματισμοί με άλλα αιχμηρά αντικείμενα.» επισημαίνει ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι πέρυσι 1.000 τραυματισμένα παιδιά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία λόγω της ανήλικης βίας εκ των οποίων τα 400 στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας.«Φέτος πάμε για διπλασιασμό των προσελεύσεων στα νοσοκομεία, ανηλίκων με τραυματισμό από συμπλοκές Από τα υπάρχοντα στοιχεία των τριών μηνών προκύπτει διπλασιασμός προσελεύσεων σε σχέση με πέρυσι.» αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνοντας το σημαντικό ρόλο της Πολιτείας αλλά και της οικογένειας, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της άγουρης βίας.

