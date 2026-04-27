Διώχνουν τους φύλακες του δάσους – Αντιδράσεις για την κατεδάφιση των καλυβών της Γαύδου 

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κατεδάφιση των καλυβών της Γαύδου. Την περασμένη Τετάρτη (21/4) με τη συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων κατεδαφίστηκαν 23 καλύβες στις περιοχές Λαυρακά και Αγίου Ιωάννη.

Τη Γαύδο εδώ και δεκαετίες επιλέγουν κατασκηνωτές για ελεύθερο κάμπινγκ. Με την πάροδο των χρόνων ορισμένοι μετακόμισαν μόνιμα σε καλύβες που έχτισαν στο μικροσκοπικό νησί.

Προστάτες του δάσους

«Η παλαιότερη καβάτζα που έχει φτιαχτεί έχει γίνει πριν από 35 χρόνια και η τελευταία έχει περίπου 6-7 χρόνια που φτιάχτηκε. Το 2023 είχε έρθει ένα χαρτί από τα δικαστήρια και είχε τοιχοκολληθεί σε 19 καβάτζες ότι θα κατεδαφιστούν και όποιος θέλει να κάνει ένσταση ας κάνει σε μια χρονική περίοδο που είχαν ορίσει. Καβάτζες λέμε κάποιες κατασκευές χωρίς πάτωμα, χαμηλές στο ύψος. Φτιαγμένες με ξύλα που έχουν βγει από τη θάλασσα ή κάποιους κορμούς δέντρων. Κάποιοι μένουν μόνιμα, αλλά συνέχεια έρχεται κόσμος. Η δασική υπηρεσία που είχε έρθει και έκανε κάποια έκθεση, είχε αναφέρει ότι δεν γίνονται ζημιές στο δάσος. Οι άνθρωποι που μένουν μέσα προστατεύουν το δάσος, γιατί και οι άνθρωποι που έρχονται για ελεύθερο κάμπινγκ μερικές φορές δεν ξέρουν ακριβώς την αξία του δάσους και πόσο σιγά σιγά μεγαλώνουν όλα αυτά», εξήγησε, μιλώντας στο MEGA o Μιχάλης Χρυσάνθου, κάτοικος της Γαύδου.

«Δεν έχει γίνει κάποια ζημιά από μέρους μας. Αυτό το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από όταν έχει βγει δήμαρχος η κυρία Στεφανάκη. Πιο πριν δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Εδώ τα παιδιά που μένουν, αν εξαιρέσουμε δύο ανθρώπους που είναι μεγάλοι, ηλικιωμένους και δεν δουλεύουν και μια καθηγήτρια συνταξιούχο που έχουμε, όλοι οι υπόλοιποι είμαστε νέοι άνθρωποι από 35 μέχρι 45 χρονών. Είμαστε ενεργά μέλη της κοινωνίας του νησιού», πρόσθεσε.

Δεν τους δίνουν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Από την πλευρά του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Ηλίας Κυριακόπουλος τόνισε ότι οι μόνιμοι κάτοικοι είναι φύλακες του δάσους. «Κανένα πρόβλημα δεν προκαλούν. Ίσα ίσα εγώ θα έλεγα το αντίθετο. Και το λέω συνεχώς το αντίθετο. Αυτούς τους ανθρώπους τους ονομάζω “φαροφύλακες” του νησιού. Είναι οι άνθρωποι που σε μια δύσβατη περιοχή της Γαύδου από εκεί δεν μπορεί να περάσει ούτε αυτοκίνητο, ούτε τίποτα. Χρειάζεται αρκετή πεζοπορία για να φτάσει κάποιος εκεί. Είναι δασώδης περιοχή και αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που φυλάνε το δάσος της Γαύδου. Για να την ψηφίσουν τη δήμαρχο ή να μην την ψηφίσουν θα πρέπει να είναι δημότες Γαύδου. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στη Γαύδο 20 χρόνια αρκετοί εξ αυτών. Κάποιοι άλλοι ζουν πάνω από 5-6 χρόνια στη Γαύδο μόνιμα και δυστυχώς η Δήμαρχος αρνείται να τους δώσει βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και να τους εντάξει στο δημοτολόγιο του Δήμου. Μιλάμε για ανθρώπους που ζουν στη Γαύδο 365 μέρες το χρόνο. Αυτή τη στιγμή οι εκλογικοί κατάλογοι της Γαύδου έχουν περίπου 270 ονόματα εκ των οποίων πάρα πολύ λίγα ζουν μόνιμα στη Γαύδο. Ούτε η δήμαρχος ζει στη Γαύδο».

Ο κ. Χρυσάνθου πρόσθεσε: «Εγώ ψηφίζω στην Κοζάνη. Μένω έξι χρόνια στη Γαύδο. Μένω σε ένα τροχόσπιτο σε χωράφι που μου έχει παραχωρηθεί μόνιμα στο Καστρί και έχω αγοράσει και δικό μου χωράφι και έχω επενδύσει και οικονομικά και ψυχικά και ψυχολογικά στο μέλλον μου εδώ πέρα. Δεν θέλω να φύγω. Έχω κάνει αιτήσεις να μείνω εδώ και το αρνούνται. Έχω κάνει αιτήσεις μεταδημότευσης και την έχουν απορρίψει, και είμαστε σε δικαστική διαμάχη με τη δήμαρχο. Δεν είναι ότι δε θέλει μόνο εμένα. Τα παραπήγματα Δεν τα γκρεμίσανε τα ΜΑΤ. Τα ΜΑΤ ήταν συνοδεία με το συνεργείο που γκρέμιζε. Το χαρτί από τα δικαστήρια έγραφε για 19 καβάτζες ότι πρέπει να γκρεμιστούν και στην παραλία του Αγιάννη και στην παραλία του Λαβρακά. Αυτή τη στιγμή ήρθε το συνεργείο μαζί με τα ΜΑΤ, γκρέμισε 16 καβάτζες και δεν μπορούσαν άλλο αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά και έφυγαν μάλλον. Τώρα έφερε παράνομο συνεργείο η δήμαρχος, οι οποίοι είναι κάποιοι, δεν ξέρω δε μιλάνε ελληνικά ας πούμε. Και συνεχίζεται το γκρέμισμα χωρίς να υπάρχει εντολή κατεδάφισης».

Δεν πρόκειται για μία γενικευμένη επιχείρηση, απαντά ο Δήμος Γαύδου

Ο Δήμος Γαύδου υποστηρίζει ότι κατεδαφίστηκαν μόνο καλύβες που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές. «Τις τελευταίες ώρες ο Δήμος Γαύδου και προσωπικά η δήμαρχος δέχονται μια χυδαία και άδικη επίθεση με αφορμή τις εργασίες κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στην περιοχή του Άι Γιάννη Λαβρακά. Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα εξής. Οι εργασίες ήταν αναμενόμενες και υλοποιούνται από ανάδοχο κατ’ εφαρμογή αποφάσεων της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Οι άνθρωποι που διαμένουν στην περιοχή ενημερώθηκαν για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις 18/4, ενώ ο Δήμος ενημερώθηκε εγγράφως με αίτημα θυροκόλλησης της σχετικής ανακοίνωσης, ώστε να υπάρξει καθολική ενημέρωση. Την Τρίτη 21/4 ομάδα περίπου δεκαπέντε ατόμων παρεμπόδισε την εκτέλεση των εργασιών, παρουσία του αστυνομικού Γαύδου. Την επόμενη μέρα οι εργασίες επανεκκίνησαν με την παρουσία ενισχυμένης αστυνομικής δύναμης. Είναι κρίσιμο να ειπωθεί καθαρά: Δεν πρόκειται για μία γενικευμένη επιχείρηση. Σε άλλα σημεία του νησιού παρόμοιες κατασκευές που δεν βρίσκονται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, δεν έχουν φύγει. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά έναν χώρο ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας που απαιτεί προστασία. Η Γαύδος είναι ένας τόπος μοναδικός. Δεν είναι χώρος χωρίς κανόνες. Δεν είναι πεδίο αυθαιρεσίας. Δεν μπορεί να υπάρχουν άβατα. Η Γαύδος δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει σε όλους».

