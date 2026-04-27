Παγκράτι: «Νταής» οδηγός μηχανής επιτέθηκε σε 22χρονη γιατί… αργούσε να παρκάρει – Με κάταγμα στο πόδι η κοπέλα

Απίστευτο και εξοργιστικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στο Παγκράτι όταν ένας οδηγός μηχανής φέρεται να επιτέθηκε και να έσπρωξε 22χρονη προκαλώντας της σωματικές βλάβες, μεταξύ άλλων και κάταγμα στο πόδι.

Σύμφωνα με ανάρτηση – καταγγελία στο Facebook το περιστατικό σημειώθηκε όταν η κοπέλα προσπαθούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της επί της οδού Αριστοξένου και ο οδηγός της μηχανής άρχισε να ωρύεται και να την βρίζει χυδαία επειδή… βιαζόταν να περάσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας -ηλικίας περίπου 50 ετών- κατέβηκε από τη μηχανή και επιτέθηκε στη 22χρονη ρίχνοντάς της μπουνιά στο πρόσωπο και σπρώχνοντάς την με δύναμη στο έδαφος.

Στο σημείο μαζεύτηκε κόσμος και ο άνδρας διέφυγε μπαίνοντας σε πολυκατοικία της περιοχής.

Αμέσως μετά το περιστατικό η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα του έξω σφυρού.

Η γυναίκα υπέβαλε μήνυση και οι αρχές ταυτοποίησαν τη μηχανή με τους αστυνομικούς να δείχνουν στην 22χρονη φωτογραφία του ιδιοκτήτη, ο οποίος ωστόσο δεν αναγνωρίστηκε.

Στη συνέχεια όμως της υποδείχθηκε φωτογραφία του αδελφού του ιδιοκτήτη της μηχανής, τον οποίο η κοπέλα αναγνώρισε ανεπιφύλακτα ως δράστη του επεισοδίου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία και αναζητήθηκε να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου που ωστόσο έληξε χωρίς αποτέλεσμα…

Διαβάστε επίσης:

