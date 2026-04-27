ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:06
ΕΛΛΑΔΑ

27.04.2026 10:49

Αίγιο: «Φόρτωσε» το αυτοκίνητο με χασίς αξίας σχεδόν ενός εκατομμυρίου!

27.04.2026 10:49
XASIS_AYTOKINITO
φωτογραφία αρχείου

Ένας άνδρας συνελήφθη σε περιοχή του Αιγίου, ο οποίος μετέφερε περισσότερα από 32 κιλά κάνναβης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες της ΟΠΚΕ, του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με αυτοκίνητο και τον ακινητοποίησαν για έλεγχο.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου στο αυτοκίνητο βρέθηκαν 32 κιλά και 284 γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε έξι συσκευασίες.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζε ο κατηγορούμενος από την διακίνηση των ναρκωτικών φθάνει, σύμφωνα με την Αστυνομία, έως και τις 968.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα του Αιγίου, ενώ αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:05
VIOLANTA_APOKAIDIA
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Στον ανακριτή δύο διευθυντικά στελέχη, ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν

eirini_mourtzoukou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου – Απολογείται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη (video)

mitsos-eftichismeni-mazi-new
LIFESTYLE

Πώς είναι και τι κάνει σήμερα ο «Μήτσος» από το «Ευτυχισμένοι Μαζί» – Ο λόγος που εξαφανίστηκε μετά το τέλος της σειράς (Video)

1 / 3