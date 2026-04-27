Θεσσαλονίκη: Καταδικασμένος παιδόφιλος «έσπασε» τον κατ’ οίκον περιορισμό

Για παραβίαση περιοριστικού όρου που τού είχε επιβληθεί από δικαστήριο της Βόρειας Ελλάδος, συνελήφθη 77χρονος αλλοδαπός στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο ηλικιωμένος άντρας, υπήκοος Γερμανίας, εντοπίστηκε να κινείται εκτός της κατοικίας του, παρά το γεγονός ότι σε βάρος του ίσχυε απόφαση για κατ’ οίκον έκτιση ποινής.

Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη, χθες το απόγευμα, από αστυνομικούς του Α.Τ. Θερμαϊκού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 77χρονος είχε καταδικαστεί με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Σερρών σε συνολική ποινή φυλάκισης έξι ετών για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια (κάτω των 14 ετών), καθώς και προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας (κάτω των 15 και 12 ετών).

Η ποινή αυτή αποφασίστηκε να εκτιθεί κατ’ οίκον.

