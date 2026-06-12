Σαμαράς για κόκκινα δάνεια: Η δικαιοσύνη αποφάσισε οποιαδήποτε καθυστέρηση ή απόπειρα περιορισμού συνιστά υπονόμευση του δικαίου 

«Ιστορική δικαίωση για χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά» χαρακτήρισε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι τράπεζες θα πρέπει να επανυπολογίσουν τις οφειλές και να επιστρέψουν τα ποσά που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως. «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να διασφαλίσει την εφαρμογή της απόφασης.

«Η Δικαιοσύνη αποφάσισε. Κανείς δεν νομιμοποιείται να μετατρέψει μια αμετάκλητη δικαστική κρίση σε πεδίο διαπραγμάτευσης ή καθυστέρησης» συνέχισε.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο μίλησε με σαφήνεια. Σε ένα κράτος δικαίου οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται. Funds, servicers και τράπεζες οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στον επαναϋπολογισμό των οφειλών, στην διόρθωση υπολοίπων και στην πλήρη επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις», υπογράμμισε.

Και κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει «την άμεση, ενιαία και καθολική εφαρμογή της απόφασης. Οποιαδήποτε ανοχή, καθυστέρηση ή απόπειρα περιορισμού των συνεπειών της συνιστά ευθεία υπονόμευση της ασφάλειας δικαίου και θα οδηγήσει χιλιάδες πολίτες σε έναν νέο κύκλο δικαστικών διενέξεων για ζητήματα που έχουν ήδη κριθεί οριστικά. Η Δικαιοσύνη αποφάσισε. Κανείς δεν νομιμοποιείται να μετατρέψει μια αμετάκλητη δικαστική κρίση σε πεδίο διαπραγμάτευσης ή καθυστέρησης».

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