Καβγάς ΠΑΣΟΚ – Κυρανάκη για την πρόταση Ανδρουλάκη να μετακινούνται δωρεάν οι νέοι στα ΜΜΜ

Η ατάκα του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα Μέσα Μεταφοράς, πυροδότησε κόντρα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

«Ο νέος γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος νομίζει ότι με 200 λέξεις θα πείσει τις νέες και τους νέους πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητα τους επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση προς τον Κυρανάκη.

«Σχεδόν τους κουνάει το δάχτυλο ότι το καθημερινό τους βίωμα με τα ενοίκια στα ύψη, το κυκλοφοριακό χάος, την ακρίβεια, τις επισφαλείς θέσεις εργασίας, είναι …εικονική πραγματικότητα», προσθέτει.

Σημειώνει ότι την απάντηση στο ερώτημα του γραμματέα της ΝΔ την έδωσε ήδη από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και σχολιάζει: «Μην σας εκθέτουν οι συνεργάτες σας αναμασώντας την τσίχλα περί ”λεφτόδεντρου”». Τονίζει ειδικότερα ότι «η δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια και το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμα του θα κάνει αυτή την επιλογή και θα δώσει αυτή την προτεραιότητα».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «οι προτεραιότητες κάθε κόμματος κρίνονται, εξάλλου» και αναφέρει ως παράδειγμα ότι η κυβέρνηση της ΝΔ «είχε ως προτεραιότητα να δώσει 7,5 εκατομμύρια με απευθείας ανάθεση σε ημετέρους για την καμπάνια ενημέρωσης των αποδήμων κάνοντας μπίζνες ως συνήθως».

«Αν ψάχνετε για ”λεφτόδεντρα”, αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες που έχει φέρει ”επιδημία” παραιτήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας», σχολιάζει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.

Η δήλωση Κυρανάκη που έφερε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Νωρίτερα, ο νέος γραμματέας της ΝΔ, έκανε επίθεση στην Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τα ΜΜΜ.

«Το ΠΑΣΟΚ κατά πάγια και ιστορική τακτική του, επιχειρεί να χρεώσει σιωπηρά τους φορολογούμενους, κάνοντας εύκολες υποσχέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα “δωρεάν” στην πολιτική, απλά η μετακύλιση του κόστους σε κάποιους άλλους. Εξάλλου, τα “δωρεάν” του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα», δήλωσε και πρόσθεσε: «Προς ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ, η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Όσο ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλλει “δωρεάν” εισιτήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι έως 25 ετών. Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για “δωρεάν” του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό;».

Η ανάρτηση Ανδρουλάκη για τα ΜΜΜ

@nikos.androulakis Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει στη σχολή, στη δουλειά ή να βγει στην πόλη του. Γι’ αυτό θεσπίζουμε δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους νέους σε Αττική και Θεσσαλονίκη. ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

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