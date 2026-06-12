Απόλυτη ταύτιση Διαμαντοπούλου – Μητσοτάκη στη ρήση του Μιτεράν για τις εκλογές και το κοινό υπονοούμενο για… μετά  

Η Άννα Διαμαντοπούλου έκλεισε το μάτι στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ενδεχόμενο συνεργασίας μετά τις εκλογές, επιστρατεύοντας μία εμβληματική ρήση του Φρανσουά Μιτεράν και ο πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε εντυπωσιακά θετικά, αναφέροντας και εκείνος τη φράση αυτή με διαφορά μόλις 20 ημερών!

Η απόλυτη ταύτιση Μητσοτάκη – Διαμαντοπούλου θα μπορούσε να ερμηνευτεί και περίπου ως δήλωση προθέσεων και μάλιστα με τρόπο που σημειολογικά δεν χωρά καμία αμφιβολία για τις προθέσεις αυτές. Άλλωστε από την πλευρά του πρωθυπουργού το μήνυμα είναι σαφές: Η ΝΔ βλέπει στο ΠΑΣΟΚ το μοναδικό δυνητικό κυβερνητικό σύμμαχο, αλλά η συνεδριακή άρνηση του Κινήματος την… αναγκάζει να στοχεύει μόνο στην αυτοδυναμία.

Το εξαιρετικά λοιπόν ενδιαφέρον είναι ότι μιλώντας πριν είκοσι μέρες στον Κύκλο Ιδεών η κυρία Διαμαντοπούλου επικαλέστηκε τον Φρανσουά Μιτεράν που έλεγε «πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές μεσολαβούν οι εκλογές». Την ίδια ρήση ακριβώς ανέφερε και ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Πέμπτης. «Ο François Mitterrand είχε πει κάτι πολύ σωστό: ότι μεταξύ της προεκλογικής και της μετεκλογικής περιόδου μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός, που είναι οι εκλογές» είπε ο πρωθυπουργός.

Η κυρία Διαμαντοπούλου είχε ερωτηθεί τότε συγκεκριμένα για τη ΝΔ, εκφράζοντας την άποψη ότι είναι αντίπαλος μέχρι τις εκλογές – δίνοντας έμφαση στη λέξη «μέχρι».

Και μάλιστα κόντρα στην απόφαση του συνεδρίου που προβλέπει ότι η ΝΔ παραμένει έτσι κι αλλιώς ο βασικός αντίπαλος για το ΠΑΣΟΚ και αποκλείεται οποιαδήποτε συμπόρευση μαζί της και μετά τις εκλογές. Μάλιστα η έμπειρη σε αυτά πρώην επίτροπος, σημείωσε τότε, επίσης με νόημα και έμφαση, ότι είναι αυτοκτονία για μία αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Μόνο που αυτό έχει εφαρμογή προεκλογικά, καθώς μετά τις κάλπες το ΠΑΣΟΚ διατρέχει τον κίνδυνο να μην είναι… αξιωματική αντιπολίτευση. Άφηνε λοιπόν τότε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ εάν το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρει να είναι δεύτερο (αξιωματική αντιπολίτευση), αλλά χαμηλότερα.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον νέο στοιχείο είναι πως ο κ. Μητσοτάκης ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά τις εκλογές εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία, είναι ότι επέλεξε ακριβώς τον ίδιο τρόπο έκφρασης με την κυρία Διαμαντοπούλου.

Δείτε το στιγμιότυπο στο 29:00 του βίντεο:

Μία επιλογή που στέλνει το μήνυμα συναντίληψης για τα πράγματα και τα δεδομένα που διαμορφώνουν κάθε φορά οι εκλογές. Και εφόσον αυτή η συναντίληψη μπορεί να αφορά στη σχέση ΝΔ- ΠΑΣΟΚ μετά τις επερχόμενες εκλογές, τότε τροφοδοτούνται εκ νέου σενάρια για το πού μπορεί να φτάσει η επίσης σε γενικές γραμμές κοινή παραδοχή του Μαξίμου και ενός μέρους του ΠΑΣΟΚ για την ανάγκη να κυβερνηθεί η χώρα και να εξασφαλιστεί η σταθερότητα.

Να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με άλλες τοποθετήσεις στελεχών για τις μετεκλογικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ, η δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου πέρασε κάτω από τα… ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη και ουδείς ένιωσε την ανάγκη τότε να ξεκαθαρίσει κάπως τα πράγματα.

Θα έχει σημασία το πώς έχει εκλάβει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αυτή την ιδιότυπη κοινή αναφορά στον Μιτεράν, που μοιάζει και κάπως σαν παραίνεση προς τη Χαριλάου για τον τρόπο που7 θα κληθεί να αξιολογήσει το μετεκλογικό πεδίο.

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