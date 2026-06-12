Προεκλογικά «μηνύματα» Μητσοτάκη: Εκλογές το 2027, μόνο μία η Κυριακή, οι πολίτες ψηφίζουν πρωθυπουργό

Παρότι φρόντισε να επαναλάβει με εμφατικό τρόπο ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε έντονα… προεκλογικός στη χθεσινή συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός ουσιαστικά περιέγραψε και την προεκλογική στρατηγική της ΝΔ, αλλά και το δίλημμα που θα θέσει στους πολίτες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το βασικό δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση τη Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, διά της εις άτοπον απαγωγής, καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες».

Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι ο Κ. Μητσοτάκης έβαλε τέλος και σε σενάρια «αλλαγής εν κινήσει», προκειμένου να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας (στέλνοντας μηνύματα και στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης), ξεκαθαρίζοντας ότι «οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό. Έχουμε ένα σύστημα, καλώς ή κακώς, το οποίο είναι πρωθυπουργοκεντρικό. […] Και οι πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία, ψηφίζουν και πρωθυπουργό. Πάντα έτσι γινόταν, δεν ψηφίζαμε μόνο κόμμα, πρωθυπουργό ψηφίζαμε. Αυτό είναι το σύστημά μας».

Όσον αφορά, δε, στο ερώτημα «γιατί τρίτη θητεία», ο πρωθυπουργός φάνηκε να επιστρέφει στο δίλημμα «σταθερότητα ή… μπελάδες», καθώς έθεσε ως στόχο του για την τρίτη αυτή θητεία «να εξασφαλίσω, κυρίως, ότι δεν θα ξαναπάμε πίσω. Γιατί τίποτα δεν εγγυάται ότι όλα αυτά τα οποία πετύχαμε δεν θα ανατραπούν κάποια στιγμή. Και αν επιμένω, ως προς το Σύνταγμα, να βάλουμε μια ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας, είναι ακριβώς γιατί πού ξέρω εγώ αν την επόμενη μέρα δεν θα ξαναέρθει κάποιος και δεν θα τινάξει την “μπάνκα” στον αέρα. Αν έγινε μια φορά, μπορεί να ξαναγίνει».

Οι «αντίπαλοι»

Ενδιαφέρουσες, ωστόσο, ήταν οι τοποθετήσεις του Κ. Μητσοτάκη και για τους πολιτικούς του αντιπάλους:

· Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «τρεις φορές “του πήραν το δίπλωμα” οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας».

· Για τη Μαρία Καρυστιανού επισήμανε ότι «μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις, δεν μιλάω για τις εξειδικευμένες γνώσεις, για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός».

· Το ΠΑΣΟΚ το κατηγόρησε για «παραλογισμό», σχετικά με τη στάση του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, λέγοντας δηκτικά, «πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης που όχι η “βελόνα” είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω».

· Όσον αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, υπερασπίστηκε την απόφασή του να τον διαγράψει, και σημείωσε ότι «δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψη μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ».

· Από την άλλη, φάνηκε πιο… διαλλακτικός έναντι του Κώστα Καραμανλή («δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα και δεν συμφωνούμε σε όλα. Από εμένα, όμως, η σχέση θα είναι πάντα μια σχέση αξιοπρεπής και λειτουργική»), αν και ήταν αιχμηρός έναντι της κριτικής που ασκεί (όπως και ο Α. Σαμαράς) στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, χαρακτηρίζοντάς την ως «άδικη».

Μια… ιδέα από ΔΕΘ

Από εκεί και πέρα, αναγνωρίζοντας ότι η οικονομία και η ακρίβεια αποτελούν μείζονες παράγοντες που εν τέλει θα καθορίσουν εν πολλοίς και το εκλογικό αποτέλεσμα, ο πρωθυπουργός περιέγραψε με λεπτομέρειες τα μέτρα που έχει λάβει ως τώρα η κυβέρνηση για την ελάφρυνση των βαρών που σηκώνουν οι πολίτες, αποκλείοντας, ωστόσο, για… νιοστή φορά μειώσεις στον ΕΦΚ στα καύσιμα και στον ΦΠΑ στα τρόφιμα.

Όσον αφορά στο «πακέτο» που θα παρουσιάσει στη φετινή ΔΕΘ, ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «είμαστε σε θέση ως χώρα να μπορούμε να πηγαίνουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να εξαγγέλλουμε ένα πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας, διότι οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. […] Είμαστε καταρχάς σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία. Θα θέλαμε περισσότερο; Ναι. Αλλά, όπως είπα, θα κάνουμε αυτό το οποίο αντέχει η οικονομία».

Κράτος Δικαίου και σκάνδαλα

Τέλος, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την πολιτική της κυβέρνησης, όσον αφορά στο Κράτος Δικαίου, επικαλούμενος και τις ετήσιες εκθέσεις της Κομισιόν, ενώ για υποθέσεις που έχει προκαλέσει φθορά στην κυβέρνηση είπε τα εξής:

· Υποκλοπές: «Η υπόθεση αυτή, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ειδικά τα πρώτα χρόνια ήταν πολύτιμος σύμμαχος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχω πει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα τα διερευνά η Δικαιοσύνη και δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω».

· Τέμπη: «Στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη “ξυλολιάδα”, την οποία “καβάλησαν” όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά, ένα άθλιο υπονοούμενο: ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια».

· ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητήθηκε η άρση ασυλίας 13 βουλευτών μας. Αμέσως είπα “ναι”. Αυτοί οι βουλευτές υπέστησαν ένα πολιτικό κόστος. […] Αμέσως δύο μπήκαν στο αρχείο. Έρχεται ένα μήνα μετά ένα πόρισμα, το λεγόμενο “πόρισμα Τυχεροπούλου”, και τι λέει αυτό; Ξέρετε, τελικά η ζημιά δεν ήταν 1,5 εκατομμύριο, ήταν 110.000 με 120.000. Εγώ ρωτώ εύλογα: όλα αυτά γιατί δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν πριν αποσταλούν οι υποθέσεις στη Βουλή; […] Αφήστε να δούμε τελικά αν η υπόθεση αυτή είχε την πολιτική διάσταση την οποία κάποιοι έσπευσαν να της προσάψουν. Έχω τις αμφιβολίες μου».

Μάλιστα, στο σημείο αυτό άφησε αιχμές και για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, λέγοντας ότι «ξέρετε από τι κρίνεται ένας καλός εισαγγελέας; Από το πόσες καταδίκες τελικά καταφέρνει και επιτυγχάνει. Έτσι αξιολογούνται οι εισαγγελείς στο εξωτερικό».

· Πολεοδομίες: «Κάποτε ένας Πρωθυπουργός είχε πει “αυτή είναι η Ελλάδα”, ουσιαστικά εννοώντας ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν. Εγώ δεν το πιστεύω και δεν συμβιβάστηκα ποτέ με τη λογική ότι “αυτή είναι η Ελλάδα”. […] Ότι θα εμπλέκονται και “γαλάζια” στελέχη δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά, κατά κανόνα, τα σκάνδαλα αυτά δεν έχουν τόσο κομματικό χρώμα. Και αν τώρα αποκαλύπτονται, είναι γιατί τώρα κάποιος ασχολήθηκε να τα αποκαλύψει».

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