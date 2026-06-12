Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: «Ισχυρή οικονομία, ισχυρή άμυνα, ισχυρές συμμαχίες, αλλά και προθυμία συνεργασίας με την Τουρκία με σαφείς κόκκινες γραμμές»

Τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που έδωσε ο πρωθυπουργός στον πρώην Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Χ. Ρ. Μακμάστερ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει μήνυμα στην Άγκυρα, επαναλαμβάνοντας τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ήταν πάντα περίπλοκες, και εγώ επιδιώκω, θα έλεγα, μια λειτουργική και -γιατί όχι;- εποικοδομητική σχέση με την Τουρκία. Είμαστε προορισμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα-δίπλα. Παρά ταύτα, είναι αλήθεια ότι η Τουρκία την τελευταία δεκαετία έχει λειτουργήσει ως αναθεωρητική δύναμη, ιδίως όσον αφορά την προβολή των φιλοδοξιών της στη θάλασσα. Αυτό έρχεται σε σύγκρουση με το Διεθνές Δίκαιο. Επομένως, αυτό που έχω καταστήσει απολύτως σαφές είναι ότι η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθούν ποτέ. Η κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και από διεθνείς συνθήκες, και αυτά δεν μπορούν και δεν πρέπει να αμφισβητηθούν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Τόνισε ότι «έχουμε μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εάν η Τουρκία έχει άλλες αξιώσεις, δεν τις αναγνωρίζουμε, είναι εντελώς αβάσιμες και κανένας Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θα ήταν ποτέ διατεθειμένος να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση ή διαπραγμάτευση σχετικά με αυτές τις αξιώσεις» και συμπλήρωσε ότι «τα έχω καταστήσει αυτά απολύτως σαφή στον Πρόεδρο Ερντογάν, με τον οποίο διατηρώ μια λειτουργική και, θα έλεγα, καλή σχέση. Τον έχω συναντήσει πολλές φορές, και θα έλεγα ότι τα τελευταία δύο με τρία χρόνια έχει σημειωθεί μια λογική αποκλιμάκωση των εντάσεων. Μερικές φορές παρατηρούμε εξάρσεις στη δραστηριότητα και τη ρητορική, είδαμε μία τον τελευταίο μήνα. Ευελπιστώ ότι μπορεί να περιοριστεί και πάλι».

«Ωστόσο», υπογράμμισε, «δεν είμαι και αφελής. Θα ενισχύσω τις ένοπλες δυνάμεις μας. Το έχω πράξει συστηματικά. Πιθανότατα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση παρά ποτέ. Χρειαζόμαστε ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα. Πρέπει να επενδύσουμε στην ποιοτική υπεροχή όπου μπορούμε. Και, φυσικά, χρειαζόμαστε ισχυρές συμμαχίες. […] Συνεπώς, ισχυρή οικονομία, ισχυρή άμυνα, ισχυρές συμμαχίες, αλλά ταυτόχρονα προθυμία να συνεργαστούμε με την Τουρκία, θέτοντας όμως απολύτως σαφείς κόκκινες γραμμές όσον αφορά το τι μπορεί να συζητηθεί και τι όχι. Θα έλεγα ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση για τη διαχείριση της Τουρκίας».

Από εκεί και πέρα, ο Κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία και επιχειρησιακή δυνατότητα παρέμβασης σε κρίσιμες περιοχές. Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, σημείωσε ότι εφόσον υπάρξει συμφωνία και απαιτηθεί διεθνής ειρηνευτική παρουσία, η Ευρώπη θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει ενεργό ρόλο. Παράλληλα, τόνισε ότι η ΕΕ οφείλει να μπορεί να στηρίζει έμπρακτα τους εταίρους της στη Μέση Ανατολή. «Αν οι Άραβες φίλοι μας δεχθούν επίθεση, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τους υποστηρίξουμε ουσιαστικά, όχι μόνο με ωραία λόγια», τόνισε, ζητώντας μεγαλύτερη επένδυση στην κοινή ασφάλεια και άμυνα.

Όσον αφορά στο μεταναστευτικό και τις αυξημένες ροές από τη Λιβύη, ο πρωθυπουργός είπε ότι «οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να αποπλέουν από τις ακτές της Λιβύης» και εξήγησε ότι η Αθήνα συνεργάζεται με τις λιβυκές αρχές και προσφέρει ακόμη και εκπαίδευση στην ακτοφυλακή της χώρας, ενώ υπερασπίστηκε την πολιτική της αυστηρής φύλαξης των συνόρων, σημειώνοντας πως «η Ακτοφυλακή δεν είναι επιτροπή υποδοχής για διακινητές», και έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους δεν δικαιούνται άσυλο ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη θα δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις επιστροφές.

Σε πιο… εσωτερικό πλαίσιο, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «θα θέσω υποψηφιότητα για τρίτη θητεία, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει και θέλω να διασφαλίσω ότι οι αλλαγές που υλοποιούμε θα είναι μη αναστρέψιμες», τονίζοντας ότι παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, με κυριότερη το κόστος ζωής και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων. Τόνισε, δε, ότι η Ελλάδα έχει πετύχει τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του λόγου χρέους προς ΑΕΠ μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και ότι έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η ανεργία έχει υποχωρήσει από το 18% στο 8%.

«Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν στο 11% ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν στο 21%, τώρα κυμαίνεται μεταξύ 17% και 18%. Πρόκειται για μια ανάπτυξη η οποία τροφοδοτείται από επενδύσεις, η οποία προσελκύει ξένες επενδύσεις αλλά ταυτόχρονα κινητοποιεί και τις εγχώριες επενδύσεις. Ο κύριος στόχος μου είναι η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη όσον αφορά το διαθέσιμο εισόδημα και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την οικονομία με πολύ ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωζώνη για το ορατό μέλλον. Πιστεύω όμως ότι έχουμε θέσει τα θεμέλια, διότι χωρίς δημοσιονομική πειθαρχία τελικά οι μακροοικονομικές ανισορροπίες θα επανέλθουν, με βλαβερές συνέπειες», υπογράμμισε.

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