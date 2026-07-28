Καιρός: Γνώριμες και ομαλές απόλυτα καλοκαιρινές συνθήκες αλλά από Τετάρτη ανεβάζουν στροφές τα μελτέμια!

Takeaways by to pontiki AI Η Τρίτη χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια και ομαλές καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά.

Από την Τετάρτη η ένταση των μελτεμιών στο Αιγαίο αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ και προκαλώντας έντονο κυματισμό στη θάλασσα.

Η ενίσχυση των βορείων ανέμων αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες κατά τις δραστηριότητές τους.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ στα κεντρικά και βόρεια ορεινά αναμένεται μικρή αστάθεια με πιθανότητα τοπικών φαινομένων κατά τις μεσημεριανές ώρες.

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Στην καρδιά του καλοκαιριού, ο καιρός συνεχίζει να μας κρατά συντροφιά με έντονες καλοκαιρινές πινελιές. Η Τρίτη θα κυλήσει ομαλά και γνώριμα για την εποχή, προσφέροντας καλές συνθήκες για τις μετακινήσεις και τις βουτιές μας. Ωστόσο, από την Τετάρτη το σκηνικό αλλάζει αισθητά, καθώς τα μελτέμια ανεβάζουν στροφές και απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Τρίτη: Ομαλότητα, ηλιοφάνεια και γνώριμο καλοκαιρινό σκηνικό

Σήμερα, τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά και γνώριμα σε ολόκληρη τη χώρα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, παρά τη σχετική μουντάδα στην ατμόσφαιρα από την αφρικανική σκόνη που παραμένει για λίγο ακόμα.

Στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, ενώ στα νησιά ο ήλιος θα λάμπει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ και στο Καρπάθιο τοπικά έως 7, ενώ στα δυτικά θα είναι πιο εξασθενημένοι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα δυτικά, φτάνοντας τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου σε κλειστές περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας. Στην υπόλοιπη χώρα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 36 με 37 βαθμούς, με πιο δροσερές συνθήκες στα παραθαλάσσια.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος και καλοκαιρινός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη: Από Τετάρτη ανεβάζουν στροφές τα μελτέμια

Από την Τετάρτη όμως, τα μελτέμια ανεβάζουν στροφές και γίνονται ο κύριος πρωταγωνιστής του καιρού. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Καρπάθιο πέλαγος θα φτάσουν τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί έντονο κυματισμό στη θάλασσα και δυσκολεύει τις πλεύσεις, ενώ παράλληλα αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών στη στεριά.

Κατά τα άλλα, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, με εκδήλωση μικρής αστάθειας στα κεντρικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σταθερά, γνώριμα επίπεδα, φτάνοντας τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου τοπικά στα δυτικά και τη Ρόδο, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς.

Η συνέχεια των διακοπών

Ο καιρός παραμένει ζεστός και καλοκαιρινός, αλλά η ενίσχυση των ανέμων από την Τετάρτη επιβάλλει προσοχή. Επιλέγουμε απάνεμες παραλίες για τις βουτιές μας, προσέχουμε στις θαλάσσιες μετακινήσεις και αποφεύγουμε κάθε ενέργεια στην υπαίθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά!

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