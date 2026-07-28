ΗΠΑ – Ιράν: Ο Τραμπ βλέπει συμφωνία, η Τεχεράνη διαψεύδει τις διαπραγματεύσεις – Η πρόταση των μεσολαβητών για τα Στενά του Ορμούζ

Takeaways by to pontiki AI Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατηρούν αντικρουόμενες στάσεις σχετικά με την προοπτική επίτευξης συμφωνίας, παρά την τριήμερη παύση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των επαφών, ενώ η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης με την αμερικανική πλευρά.

Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ προωθούν πρόταση για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, αναμένοντας την τελική έγκριση του Αμερικανού προέδρου.

Η απόφαση του Λευκού Οίκου θα οριστικοποιηθεί μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων.

Παρά την αβεβαιότητα, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε σημαντικά, αντανακλώντας την αισιοδοξία των αγορών για ενδεχόμενη διπλωματική αποκλιμάκωση και αποκατάσταση των ενεργειακών ροών.

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Αντικρουόμενα μηνύματα εκπέμπουν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την προοπτική συμφωνίας, την ώρα που συμπληρώνονται τρεις ημέρες από την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες» να υπάρξει αποτέλεσμα, ενώ η Τεχεράνη υποστήριξε ότι δεν διεξάγεται καμία διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον.

Στο διπλωματικό παρασκήνιο, μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, με την τελική απόφαση να αναμένεται από τον Αμερικανό πρόεδρο μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τραμπ: «Υπάρχουν καλές πιθανότητες»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση των επαφών.

«Θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες να γίνει κάτι», δήλωσε, προτού αναφερθεί στο Μίσιγκαν σε πιθανή προσεχή συνεννόηση.

«Αυτή τη στιγμή, μας μιλούν για το κλείσιμο συμφωνίας», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Την ίδια ώρα, όμως, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ξεκαθάρισε ότι «αυτή τη στιγμή» η χώρα του δεν διεξάγει «καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ».

Η απειλή για επανάληψη των βομβαρδισμών

Παρά την αισιοδοξία που εξέφρασε, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι μπορεί να διατάξει την επανάληψη των βομβαρδισμών κατά του Ιράν σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.

Με τις δηλώσεις του παραμέρισε τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί για πιθανή έλλειψη πυρομαχικών στα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ζήτημα που ανέδειξαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων οι «New York Times».

Η παύση των εχθροπραξιών τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο, έπειτα από 15 ημέρες ανταλλαγών πληγμάτων, οι οποίες είχαν ακυρώσει στην πράξη το λεγόμενο «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ».

Το κείμενο είχε υπογραφεί στα μέσα Ιουνίου και υποτίθεται ότι θα άνοιγε τον δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου.

Η πρόταση των μεσολαβητών για τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με αραβική διπλωματική πηγή και δεύτερη πηγή με γνώση των συνομιλιών, μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί το καθεστώς λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το μνημόνιο κατανόησης της αναγνωρίζει έναν βαθμό ελέγχου στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, ερμηνεία που απορρίπτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρόταση επιχειρεί να αποσαφηνίσει τα επίμαχα σημεία, ώστε οι δύο πλευρές να αρχίσουν επίσημες συνομιλίες στο πλαίσιο του μνημονίου, του οποίου η προθεσμία των 60 ημερών λήγει τον Αύγουστο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν και το Ομάν, οι δύο χώρες που βρίσκονται κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ, έχουν ήδη δώσει το «πράσινο φως» στην πρόταση.

Η τελική απόφαση μετά τη συνάντηση με Νετανιάχου

Η πρόταση των μεσολαβητών αναμένει πλέον την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος αποφεύγει μέχρι στιγμής να λάβει οριστική απόφαση, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται στον Λευκό Οίκο για την πρώτη συνάντησή του με τον Τραμπ μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, με φόντο και τις εντάσεις που έχουν καταγραφεί μεταξύ τους.

Ο Νετανιάχου είχε δηλώσει την Κυριακή ότι «υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες» του Αμερικανού προέδρου να βάλει τέλος στις φερόμενες φιλοδοξίες της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Το Ιράν αρνείται εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

«Αν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε αυτό χωρίς μάχες υψηλής έντασης, θα ήταν καλό», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο Fox News.

Η Τεχεράνη αρνείται αμερικανική εμπλοκή

Ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε επίσης ότι η Ουάσιγκτον δεν είχε καμία εμπλοκή στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει κλείσει εκ νέου τη θαλάσσια δίοδο, από την οποία, πριν από την έναρξη του πολέμου, διερχόταν περίπου το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Η Τεχεράνη επιμένει να διατηρήσει τον έλεγχο της διόδου και επιδιώκει την επιβολή τέλους διέλευσης, ενδεχόμενο που απορρίπτει κατηγορηματικά η Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης εμπόδισε τη Δευτέρα έξι εμπορικά πλοία να περάσουν από τα Στενά, επειδή ακολουθούσαν μη εγκεκριμένη πορεία.

Αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών

Σε αντίποινα, ο αμερικανικός στρατός έχει επιβάλει εκ νέου από τα μέσα Ιουλίου αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Η διοίκηση Χαράμ αλ Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων κατήγγειλε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «απείλησαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ημερών» διάφορα πλοία στην περιοχή.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα υπάρξει απάντηση, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές «επέκταση του πολέμου».

Οι αμερικανοϊρανικές εχθροπραξίες είχαν επαναληφθεί στις 7 Ιουλίου, με αφορμή τις εντάσεις για τα Στενά του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εκατοντάδες στρατιωτικούς στόχους, ενώ οι ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον μοναρχιών της περιοχής που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον, στοχεύοντας κυρίως αμερικανικές βάσεις.

Επίθεση με drones από το Ιράκ

Παρότι τα όπλα έχουν σιγήσει στο κυριότερο μέτωπο του πολέμου, η ένταση στην περιοχή παραμένει.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε επίθεση με drones που εξαπολύθηκε από το έδαφος του Ιράκ.

Το Ριάντ απέδωσε την επίθεση σε «τρομοκρατικές παραστρατιωτικές οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν», χωρίς να έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης.

Η Σαουδική Αραβία κάλεσε τη Βαγδάτη να «λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίζει να χρησιμοποιείται η επικράτειά της ως ορμητήριο επιθέσεων».

Η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα.

Κατά την προηγούμενη φάση του πολέμου, η Σαουδική Αραβία και άλλες μοναρχίες του Κόλπου απέδιδαν αντίστοιχες επιθέσεις σε ιρακινές σιιτικές ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται στην Τεχεράνη.

Ωστόσο, οι οργανώσεις αυτές δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για κανένα πλήγμα μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών στις αρχές Ιουλίου.

Νέα πλήγματα των Χούθι

Στην Υεμένη, η Ανσαραλά, το κίνημα των ανταρτών που είναι ευρύτερα γνωστό ως Χούθι, ανακοίνωσε ότι έπληξε με drones «ευαίσθητους στόχους» και εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις παραδόσεις και τις μεταφορές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας.

Οι στόχοι βρίσκονταν κοντά στη Γιανμπού, λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα όπου καταλήγει πετρελαιαγωγός του σαουδαραβικού βασιλείου.

Η Σαουδική Αραβία, βασικός υποστηρικτής της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, και οι Χούθι επανέλαβαν τις εχθροπραξίες στις 13 Ιουλίου, έπειτα από τέσσερα χρόνια ανακωχής.

Το κίνημα των Υεμενιτών ανταρτών ανακοίνωσε στις 20 Ιουλίου ότι θα εμποδίζει την κίνηση στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν οποιουδήποτε πλοίου συνδέεται με τη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως.

Υποχώρησε η τιμή του Brent

Παρά τις απειλές και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, η τιμή του Brent υποχώρησε τη Δευτέρα κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες περίπου 11%.

Η εξέλιξη ερμηνεύτηκε ως ένδειξη αισιοδοξίας των αγορών ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση και σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών.

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