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28.07.2026 06:45

Ισραήλ – Λίβανος: Νέες συνομιλίες στη Ρώμη για τις «πιλοτικές ζώνες» και μια συμφωνία ειρήνης

28.07.2026 06:45
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  • Τεχνικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα διεξάγουν συνομιλίες στη Ρώμη από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • Οι διαπραγματεύσεις εστιάζουν στην υλοποίηση της συμφωνίας-πλαισίου, η οποία προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στον νότο.
  • Οι δύο πλευρές θα εξετάσουν την επέκταση των πιλοτικών ζωνών ασφαλείας, παρά τις εντάσεις που προκαλούν οι συνεχιζόμενες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.
  • Η διαδικασία αποσκοπεί στη διευθέτηση των συνοριακών διαφορών και στην προετοιμασία μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο κρατών που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις.

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Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα διεξαχθεί στη Ρώμη από την Τρίτη 4 έως την Πέμπτη 6 Αυγούστου, όπως επιβεβαίωσε η αμερικανική διπλωματία. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου και η επέκταση των «πιλοτικών ζωνών» στον νότιο Λίβανο, στις οποίες την ευθύνη ασφαλείας αναλαμβάνει σταδιακά ο λιβανικός στρατός.

Οι συνομιλίες εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια για τη ρύθμιση των συνοριακών διαφορών και την προετοιμασία μιας συμφωνίας ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες δεν διατηρούν επισήμως διπλωματικές σχέσεις.

Στη Ρώμη οι τεχνικές αντιπροσωπείες

«Οι τεχνικές ομάδες θα επικεντρωθούν στη Ρώμη στην επίτευξη προόδου ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου», ανέφερε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργασίες θα αφορούν την επέκταση της διαδικασίας δημιουργίας «πιλοτικών ζωνών», την επίλυση ζητημάτων που συνδέονται με τα σύνορα και την προετοιμασία μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο αξιωματούχος επισήμανε ότι η εμπειρία από τις πρώτες ζώνες θα αξιοποιηθεί για τη βελτίωση του σχεδίου, ώστε αυτό να μπορεί να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες περιοχές.

Τη διεξαγωγή του νέου γύρου διαλόγου είχε προαναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι.

Τι προβλέπει η συμφωνία-πλαίσιο

Η συμφωνία που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον τον Ιούνιο προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του νότιου Λιβάνου και την ανάπτυξη εκεί των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, θέτει ως προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεζμπολά, του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν και κατηγορείται ότι ενέπλεξε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου.

Το τριμερές πλαίσιο, το οποίο υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ως δηλωμένο στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης, τη διασφάλιση της κυριαρχίας των δύο κρατών και τη δημιουργία ειρηνικών σχέσεων μεταξύ τους.

Οι πρώτες επιχειρήσεις στις «πιλοτικές ζώνες» άρχισαν στις κοινότητες Φρουν, Σρίφα και Ζάουταρ αλ Γαρμπίγια, υπό την εποπτεία της Ομάδας Στρατιωτικού Συντονισμού για τον Λίβανο.

Οι καταγγελίες του λιβανικού στρατού

Ο στρατός του Λιβάνου καταδίκασε την Κυριακή τη συνέχιση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τη λιβανική πλευρά, οι βομβαρδισμοί και οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης εμποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη των λιβανικών δυνάμεων στις περιοχές που προβλέπεται να εκκενώσει ο ισραηλινός στρατός.

Η Βηρυτός υποστηρίζει ότι η συνέχιση των ισραηλινών επιχειρήσεων υπονομεύει την εφαρμογή της συμφωνίας και καθυστερεί τη μεταβίβαση της ευθύνης ασφαλείας.

Παραμένουν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί

Παρότι η ένταση του πολέμου έχει περιοριστεί, ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να πραγματοποιεί σποραδικές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, κυρίως στις νότιες περιοχές.

Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν ένα από τα βασικά εμπόδια στην εφαρμογή του σχεδίου, καθώς οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τις μονάδες τους όσο συνεχίζεται η ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα.

Οι συνομιλίες στη Ρώμη αναμένεται, επομένως, να επικεντρωθούν τόσο στον τρόπο σταδιακής αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων όσο και στις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητούν οι δύο πλευρές.

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