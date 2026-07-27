Σάλος στην Αλβανία: Βουλευτής πήρε απόρρητη συμφωνία με τις ΗΠΑ και έφυγε από τη Βουλή – Τον καταδίωξε υπάλληλος που τραυματίστηκε (Video)

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Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αλβανία το επεισόδιο που σημειώθηκε στο Κοινοβούλιο, όταν ο επικεφαλής και βουλευτής του κόμματος «Mundësia» (Κόμμα Ευκαιρίας), Αγκρόν Σεχάι, πήρε απόρρητο έγγραφο που σχετιζόταν με τη στρατιωτική συμφωνία ανάμεσα στα Τίρανα και την Ουάσιγκτον και αποχώρησε από την αίθουσα, παρά τις προσπάθειες υπαλλήλου της Βουλής να το πάρει πίσω.

Το περιστατικό αποτυπώθηκε σε βίντεο που δημοσιοποίησε και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στον προσωπικό του λογαριασμό. Στο υλικό εμφανίζεται ο Σεχάι να κρατά το έγγραφο και να κινείται γρήγορα προς την έξοδο της αίθουσας, ενώ σύμβουλος του Κοινοβουλίου τον ακολουθεί ζητώντας του να σταματήσει και να το επιστρέψει.

Το έγγραφο αφορούσε τη συμφωνία βάσει της οποίας η Αλβανία αναμένεται να εξασφαλίσει δάνειο 302 εκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού. Το έγγραφο περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες και, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, οι βουλευτές είχαν τη δυνατότητα να το εξετάσουν μόνο σε ειδικό χώρο, αφού προηγουμένως υπέγραφαν δήλωση εμπιστευτικότητας.

Ο πρόεδρος της αλβανικής Βουλής, Νίκο Πελέσι, είχε προηγουμένως υπενθυμίσει στους βουλευτές την υποχρέωση τήρησης των κανόνων ασφαλείας για τα απόρρητα στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο Σεχάι πήρε το έγγραφο και το μετέφερε εκτός της αίθουσας, προκαλώντας πολιτική αντιπαράθεση.

Αίτημα διαγραφής για 60 ημέρες και προσφυγή στη SPAK

Το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα ζητά την αυστηρή αντιμετώπιση του Αγκρόν Σεχάι, καταθέτοντας πρόταση για απομάκρυνσή του από το Κοινοβούλιο για διάστημα 60 ημερών. Οι Σοσιαλιστές χαρακτηρίζουν την ενέργειά του «σοβαρή και επαναλαμβανόμενη παραβίαση» των κοινοβουλευτικών κανόνων, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι από το περιστατικό κινδύνευσε εργαζόμενη της Βουλής.

Στο αίτημα που υπέβαλε η κοινοβουλευτική ομάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος σημειώνεται ότι η σύμβουλος που επιχείρησε να σταματήσει τον βουλευτή και να ανακτήσει το έγγραφο έπεσε στις σκάλες και υπέστη τραυματισμούς. «Σε μια προσπάθεια να σταματήσει τον βουλευτή και να ανακτήσει το έγγραφο, έπεσε από τις σκάλες και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο αίτημα.

Πέντε κατηγορίες για πιθανές ποινικές παραβάσεις

Εκτός από την κοινοβουλευτική κύρωση, οι Σοσιαλιστές ζητούν να διαβιβαστεί η υπόθεση στην Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK). Το κυβερνών κόμμα υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά του Σεχάι ενδέχεται να συνδέεται με πέντε ποινικά αδικήματα:

παράνομη κατοχή ή υπεξαίρεση διαβαθμισμένων πληροφοριών,

κλοπή ή παράνομη ιδιοποίηση εγγράφου,

ληστεία λόγω χρήσης βίας ή απειλής,

παρεμπόδιση δημόσιου λειτουργού κατά την άσκηση των καθηκόντων του,

παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία κρατικών μυστικών και της εθνικής ασφάλειας.

Οι Σοσιαλιστές επιμένουν ότι η SPAK θα πρέπει να διερευνήσει αν η ενέργεια του βουλευτή είχε ως αποτέλεσμα ή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκάλυψη ευαίσθητων κρατικών πληροφοριών.

Ράμα: «Έκλεψε απόρρητο έγγραφο και το έσκασε»

Θέση στην υπόθεση πήρε και ο Έντι Ράμα, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο του περιστατικού και επιτέθηκε δημόσια στον αρχηγό της «Mundësia». Ο Αλβανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Σεχάι «κλέφτη απόρρητων εγγράφων» και ζήτησε από τις αρμόδιες Αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο.

«Αυτός ο τύπος που κλέβει ένα απόρρητο έγγραφο και το σκάει αποδεικνύει ότι η φαυλότητα έρχεται με την ψυχή», έγραψε ο Ράμα στην ανάρτησή του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υπάλληλο της Βουλής που τραυματίστηκε, σημειώνοντας ότι «ευτυχώς γλίτωσε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς» κατά την προσπάθειά της να πάρει πίσω το έγγραφο.

Από την πλευρά του, ο Αγκρόν Σεχάι υποστηρίζει ότι το έγγραφο επιστράφηκε στο Κοινοβούλιο, ενώ απορρίπτει τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του.

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