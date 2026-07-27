Επίθεση με χειροβομβίδα: Κρατούμενος με προσωπικές εμμονές ο ηθικός αυτουργός – Η διαδρομή του Αιγύπτιου

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Τέσσερα άτομα εμπλέκονται στη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβδίδα κατά του εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου και άλλων τεσσάρων στόχων που απέτρεψε η αστυνομία.

Οι αρχές αναζητούν τον ηθικό αυτουργό. Εκτιμάται ότι είναι έγκλειστος στις φυλακές και ότι είχε προσωπικές εμμονές.

Ο ηθικός αυτουργός ήρθε σε επικοινωνία με τον 31χρονο Αιγύπτιο που κρατείται στις Φυλακές Διαβατών και εκείνος με τη σειρά του πλήρωσε τον 30χρονο ομοεθνή του, ώστε να εκτελέσει την επίθεση.

Ο 30χρονος παρέλαβε τη χειροβομβίδα σε ένα χάρτινο κουτί από τον 27χρονο προμηθευτή σε πάρκο στη Γλυφάδα.

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν στενά τον 30χρονο τις τελευταίες μέρες. Όταν αντιλήφθηκαν ότι σκόπευε να μπει στο Μετρό, αποφάσισαν να δράσουν και να τον συλλάβουν, προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ζωές των επιβατών.

Ο 27χρονος είχε ποινικό μητρώο ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης που έκανε εμπρηστικές επιθέσεις και πριν από δύο χρόνια είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών.

Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα των τριών συλληφθέντων, μέσω των οποίων έγιναν οι συνεννοήσεις.

Ο 30χρονος είχε παραλάβει 500 ευρώ προκαταβολή και μετά την εκτέλεση της επίθεσης θα έπαιρνε άλλες 2.000 ευρώ.

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