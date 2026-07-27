Κρήτη: Οκτώ συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτη 341.250 ευρώ – Έκλεψε 182 αιγοπρόβατα και εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις

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Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι διέπρατταν κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα ζωοκλοπές και εκβιάσεις, ενώ παράλληλα εξαπατούσαν τις αρμόδιες Αρχές αποσπώντας ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις, εξαρθρώθηκε στην Κρήτη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, καθώς και των Τμημάτων Άμεσης Επέμβασης Ηρακλείου και Λασιθίου.

Συνολικά συνελήφθησαν επτά άνδρες και μία γυναίκα.

Τα τέσσερα βασικά μέλη της οργάνωσης

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τέσσερις από τους συλληφθέντες, ηλικίας 47, 34, 30 και 19 ετών, φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, ηλικίας 69, 49 και 45 ετών, καθώς και μία 36χρονη γυναίκα, συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών με την αυτόφωρη διαδικασία.

Κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ρευματοκλοπή και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, ζωοκλοπής και ζωοκτονίας, καθώς και των κανόνων ευζωίας των ζώων.

Ο 34χρονος κατηγορείται επιπλέον για αντίσταση κατά της Αρχής, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε και βιαιοπράγησε σε βάρος των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί φέρονται να άσκησαν την απολύτως αναγκαία βία, προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν.

Η μεθοδολογία των ζωοκλοπών

Της επιχείρησης προηγήθηκε πολύμηνη αστυνομική έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι τα τέσσερα βασικά μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη διάπραξη ζωοκλοπών, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα προστασίας, ώστε να μην αποκαλυφθεί η δράση τους.

Σε πρώτο στάδιο επέλεγαν το ποίμνιο που θα αποτελούσε τον στόχο τους, έχοντας προηγουμένως συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του ποιμνιοστασίου, τα μέτρα φύλαξης του χώρου και τις ώρες κατά τις οποίες παρέμενε εκεί ο ιδιοκτήτης.

Στη συνέχεια κατόπτευαν και επιτηρούσαν συστηματικά την περιοχή, ώστε να οργανώσουν τη μετακίνηση των ζώων που θα αφαιρούσαν και να επιλέξουν τα κατάλληλα δρομολόγια. Στόχος τους ήταν να παραμείνει κρυφή τόσο η δράση τους όσο και ο χώρος στον οποίο θα φυλάσσονταν προσωρινά τα ζώα.

Ακολούθως απομάκρυναν τα ζώα είτε πεζή είτε μεταφέροντάς τα με οχήματα σε ασφαλή σημεία. Από εκεί τα προωθούσαν σε τρίτους, οι οποίοι φέρονται ως αποδέκτες προϊόντων εγκλήματος, ή τα ιδιοποιούνταν.

Η εγκληματική δραστηριότητα ολοκληρωνόταν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., με τη σφαγή των κλεμμένων αιγοπροβάτων και τη διάθεσή τους στην αγορά κρέατος.

Ο ρόλος του 47χρονου

Ως βασικό μέλος και πυρήνας λήψης αποφάσεων της οργάνωσης εμφανίζεται ο 47χρονος.

Φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο τόσο κατά το στάδιο της προετοιμασίας όσο και κατά την εκτέλεση της παράνομης δραστηριότητας.

Ειδικότερα, κατηγορείται ότι αναλάμβανε τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την οργάνωση της δράσης, την επιλογή των στόχων, τον καθορισμό του τρόπου δράσης και την κατανομή των επιμέρους ρόλων.

Παράλληλα, φέρεται να διαχειριζόταν ή να προωθούσε τα κλεμμένα αιγοπρόβατα σε τρίτους.

Τα μέλη της οργάνωσης ενεργοποιούσαν, κατά περίπτωση, και τον 69χρονο, ο οποίος φέρεται να παρείχε συνδρομή σε επιμέρους στάδια της δραστηριότητάς τους.

Τουλάχιστον 182 αιγοπρόβατα και ζημιά 43.000 ευρώ

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις περιπτώσεις διακεκριμένης ζωοκλοπής και μία απόπειρα ζωοκλοπής.

Οι πράξεις αυτές φέρεται να τελέστηκαν από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούνιο του 2026 σε διάφορες περιοχές της Κρήτης.

Όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της οργάνωσης αφαίρεσαν τουλάχιστον 182 αιγοπρόβατα, καθώς και ένα αρμεκτικό μηχάνημα.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται σε 43.000 ευρώ.

Καθεστώς εκφοβισμού για τουλάχιστον μία δεκαετία

Κατά την έρευνα προέκυψε, επίσης, παράλληλη εγκληματική δραστηριότητα του 47χρονου και του 19χρονου.

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν επιβάλει, τουλάχιστον κατά την τελευταία δεκαετία, καθεστώς τρομοκράτησης και εκφοβισμού στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνταν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσαν βία, απειλές και άλλες εγκληματικές ενέργειες σε βάρος των θυμάτων τους, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται ότι καταπατούσαν ή ιδιοποιούνταν παράνομα αγροτεμάχια, τα οποία εκμεταλλεύονταν οικονομικά χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Η εκμετάλλευση γινόταν είτε μέσω της ανεξέλεγκτης βόσκησης των ποιμνίων τους είτε μέσω της καλλιέργειας τμημάτων των συγκεκριμένων εκτάσεων.

Ζημιές άνω των 120.000 ευρώ σε καλλιέργειες

Από την παράνομη δραστηριότητα προκαλούνταν εκτεταμένες φθορές σε δενδρώδεις και άλλες καλλιέργειες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι καλλιέργειες καταστράφηκαν ολοκληρωτικά, ενώ η συνολική ζημιά εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που φέρονται να αποκόμιζαν μέσω της κατ’ επάγγελμα τέλεσης εκβιάσεων περιλάμβανε:

την εδαφική επέκταση της επαγγελματικής και ιδιοκτησιακής δραστηριότητάς τους,

την παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων που ανήκαν σε τρίτους,

την καλλιέργεια τμημάτων γης με σιτηρά, τα οποία χρησιμοποιούσαν για τη σίτιση των αιγοπροβάτων τους,

την αύξηση του ποιμνίου τους και, κατ’ επέκταση, την ενίσχυσή τους μέσω κρατικών επιδοτήσεων,

την ελαχιστοποίηση του υψηλού κόστους αγοράς ζωοτροφών,

τη σταδιακή ένταξη νεότερων μελών των οικογενειών τους στην ίδια παράνομη δραστηριότητα.

Το αρμόδιο Δασαρχείο διερευνά το σύνολο των καταγγελιών που έχουν υποβληθεί για αγροζημιές.

Εικονικές δηλώσεις και επιδοτήσεις 341.250 ευρώ

Για απάτη σχετική με επιχορηγήσεις κατηγορούνται ο 47χρονος, ο 34χρονος, οι υπόλοιποι συλληφθέντες που δεν φέρονται ως μέλη της οργάνωσης, καθώς και μία 40χρονη γυναίκα.

Από την οικονομική έρευνα και τους διασταυρωτικούς ελέγχους σε σχετικές εφαρμογές και βάσεις δεδομένων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις κατά τα έτη 2019 έως και 2025.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν εικονικές δηλώσεις κτηνοτροφικών μονάδων τόσο ως προς τους βοσκότοπους που εμφανίζονταν να κατέχουν και τη φυσική εγκατάσταση του δηλωθέντος ζωικού κεφαλαίου όσο και ως προς την οικονομική βιωσιμότητα των μονάδων.

Μέσω των συγκεκριμένων δηλώσεων φέρονται να εισέπραξαν παράνομα συνολικά 341.250,88 ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δήλωσε 460 αιγοπρόβατα χωρίς να διαθέτει ποίμνιο

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι ένας από τους κατηγορουμένους υπέβαλε το 2025 κτηνοτροφική δήλωση για 460 αιγοπρόβατα.

Κατά τον έλεγχο, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε κανένα ποίμνιο.

Παράλληλα, σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε πέντε ποίμνια εντοπίστηκαν, κατά περίπτωση, αποκλίσεις σε σχέση με όσα είχαν δηλωθεί στις κτηνοτροφικές δηλώσεις των ετών 2025 και 2026.

Διαπιστώθηκαν επίσης έλλειψη των προβλεπόμενων ενωτίων και απουσία της υποχρεωτικής πινακίδας.

Παθητική κακοποίηση 12 σκύλων

Σε τρεις περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις των κανόνων ευζωίας και παθητική κακοποίηση συνολικά 12 σκύλων.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μία καραμπίνα,

ένα ημιαυτόματο πιστόλι,

41 πλήρη φυσίγγια,

δύο μαχαίρια,

21 ενώτια με διαφορετικούς κωδικούς κτηνοτρόφων.

Σε δύο οικίες εκτελέστηκαν, επίσης, εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης που εκκρεμούσαν από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Κατηγορείται και δασονόμος

Για την υπόθεση κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος και ένας δασονόμος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο δασονόμος φέρεται να ενημέρωνε τους κατηγορουμένους σχετικά με την πρόθεση παθόντων να υποβάλουν μηνύσεις σε βάρος τους.

Οι προηγούμενες δικογραφίες

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν σχηματιστεί κατά το παρελθόν, κατά περίπτωση, πολλές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής και ζωοκτονίας.

Ένας από τους κατηγορουμένους έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα πειστήρια αποστέλλονται για εργαστηριακές εξετάσεις.

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