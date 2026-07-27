Κόρινθος: Η στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο που στοίχισε τη ζωή σε εργαζόμενο, τρεις συλλήψεις

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Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε τρία άτομα για την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή εργαζομένου στην Κόρινθο.

Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας, 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας 46 ετών.

Από την έκρηξη, έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πλησίον παροχής υγραερίου. Επιπλέον, τραυματίστηκε με ελαφρά εγκαύματα ένας 37χρονος, ελληνικής καταγωγής.

Την ίδια στιγμή, στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο ντοκουμέντο που αποτυπώνει τη στιγμή της φονικής έκρηξης. Στο οπτικό υλικό, καταγράφονται τα πρώτα δευτερόλεπτα της έκρηξης, ένα λεπτό πριν τις 13:30 το μεσημέρι και τον πυκνό καπνό που ακολούθησε λόγω της φωτιάς που ξέσπασε.

Η προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών και συνθηκών του περιστατικού, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κορινθίας της Δ.Α.Ε.Ε..

Τέλος, η Δ.Α.Ε.Ε., με αφορμή τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε χώρους επιχειρήσεων, απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους ιδιοκτήτες, τους υπευθύνους ασφαλείας και τους εργαζομένους, να τηρούν απαρέγκλιτα τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας και πυροπροστασίας και να μην προβαίνουν σε εργασίες ή ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

Ο εκκωφαντικός κρότος

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τη στιγμή της έκρηξης ακούστηκε εκκωφαντικός κρότος σε ολόκληρη την περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Λίγο αργότερα, εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

«Τρομερή έκρηξη, αντιληπτή 15 χλμ μακριά»

«Έγινε μία τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού, στα Εξαμίλια, της Κορινθίας», επισήμανε ο δήμαρχος Κορινθίων, Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι «η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων». Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι οι λαμαρίνες του εργοστασίου πετάχτηκαν σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο.

ΚΚΕ: Αρένες θανάτου οι χώροι δουλειάς

«Το σημερινό, νέο εργοδοτικό έγκλημα με έναν νεκρό εργάτη, σε εργοστάσιο στην Κόρινθο, επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται για μία ακόμη “κακή στιγμή”, αλλά για μια διαμορφωμένη εκρηκτική κατάσταση, με τους χώρους δουλειάς να έχουν γίνει “αρένες θανάτου” στις οποίες η υγεία, η ζωή και η ασφάλεια των εργατών θυσιάζεται στον βωμό της κερδοφορίας, αναφέρει το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του για το νέο εργατικό δυτύχημα.

«Τα εργοδοτικά εγκλήματα, με νεκρούς και τραυματίες εργαζόμενους, είναι συνέπεια των ανύπαρκτων μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, αφού αυτά “κοστολογούνται” και απορρίπτονται ως ασύμφορα από το κράτος και την εργοδοσία, των fast track διαδικασιών αδειοδότησης που έχουν νομοθετήσει όλες οι κυβερνήσεις, της αδυναμίας των ελεγκτικών μηχανισμών εξαιτίας της υποστελέχωσής τους, σε τελική ανάλυση της ίδιας της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που μπροστά στα κέρδη δεν υπολογίζει τίποτα.

Τα Τέμπη, η Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος κ.ο.κ. είναι “κρίκοι” της ίδιας “αλυσίδας”, δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων και αυτή η αλυσίδα είναι που πρέπει να σπάσει με την οργανωμένη πάλη του λαού, στην οποία το ΚΚΕ καταθέτει όλες του τις δυνάμεις.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του νεκρού εργάτη.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον τραυματία και απαιτούμε άμεσα, με ευθύνη του κράτους, να διερευνηθούν τα αίτια της έκρηξης» καταλήγει ο Περισσός στην ανακοίνωσή του.

ΕΛΑΣ: Αρνητικό ρεκόρ εργατικών ατυχημάτων λόγω των ελλιπών μέτρων ασφαλείας

«Δεν πρόλαβε καν να στεγνώσει το μελάνι από την τραγική είδηση του θανάτου και των τραυματισμών των εργαζομένων στον Ασπρόπυργο και σήμερα θρηνούμε ακόμη έναν νεκρό, αυτή την φορά στα Εξαμίλια Κορινθίας» αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της για το νέο εργατικό δυστύχημα.

«Για μια ακόμη φορά τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας, η παντελής απουσία ελέγχων ειδικά στις βιομηχανικές ζώνες και η μη τήρηση μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους, οδηγούν σε σειρά εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων, που για την χώρα μας αυτός ο αριθμός έχει σπάσει κάθε αρνητικό ρεκόρ, με έναν νεκρό εργαζόμενο κάθε δεύτερη μέρα περίπου.

Δεν γίνεται το 2026 οι εργαζόμενοι να φεύγουν από το σπίτι τους για να αναλάβουν βάρδια και να παίζουν την ζωή τους κορώνα- γράμματα για το αν θα γυρίσουν το βράδυ.

Δεν γίνεται να συνηθίσουμε ως δήθεν «κακιά στιγμή» ή «τραγική ώρα» τον θάνατο κανενός ανθρώπου που πάει να βγάλει το μεροκάματό του.

Επικαιροποίηση τώρα του πλαισίου για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων, στελέχωση με μόνιμο προσωπικό της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία πρέπει να επιτρέψει οργανικά υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας, ενίσχυση της διαδικασίας των επιτόπιων και αιφνίδιων ελέγχων, επαναλειτουργία του Συμβουλίου για την Υγεία και την Ασφάλεια.

Καμία οικογένεια δεν πρέπει να αμφιβάλλει αν ο άνθρωπός της θα γυρίσει σώος και σώα από την δουλειά. Κανένας δεν πρέπει να θρηνεί τον οικείο του, όταν δεν έκανε τίποτα λάθος παρά να παρουσιαστεί στην βάρδιά του. Χρέος μιας Κυβέρνησης που σέβεται τον κόσμο της Εργασίας είναι η διασφάλιση του συνολικού θεσμικού εκείνου πλαισίου και των μέσων που να εγγυώνται και να προστατεύουν τη ζωή και την ασφάλεια των εργαζομένων» καταλήγει η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωσή της..

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