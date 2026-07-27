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27.07.2026 21:14

Η Aegean για το αεροσκάφος που επέστρεψε στο Ελ. Βενιζέλος με ένδειξη για φωτιά: Τηρήθηκαν οι διαδικασίες για την ασφάλεια των επιβατών

27.07.2026 21:14
aegean new

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Στο περιστατικό με το αεροσκάφος της Olympic Air στο οποίο εμφανίστηκαν ενδείξεις για φωτιά και αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Ελευθέριος Βενιζέλος αναφέρθηκε σε ανακοίνωσή της η Aegean.

Όμως ανέφερε η εταιρεία , στο αεροσκάφος της Olympic Air παρουσιάστηκε ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού στον χώρο των αποσκευών και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, προληπτικά και τηρώντας τις σχετικές  διαδικασίες της εταιρείας, επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος» για τον τεχνικό έλεγχο του αεροσκάφους. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και με μέριμνα της εταιρείας θα μεταβούν με άλλο αεροπλάνο στον προορισμό τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Aegean

«Η AEGEAN ενημερώνει ότι στην πτήση 078, που εκτελείται από την Olympic Air, από την Αθήνα με προορισμό την Πάρο με 67 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος παρουσιάστηκε ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού στον χώρο των αποσκευών και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, προληπτικά και τηρώντας τις σχετικές  διαδικασίες της εταιρείας, επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος» για τον τεχνικό έλεγχο του αεροσκάφους. Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για νέο αεροσκάφος προκείμενου να μεταβούν στον προορισμό τους».

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Δευτέρας προκλήθηκε αναστάτωση στην πτήση από Αθήνα προς Πάρο, καθώς το πλήρωμα δήλωσε ένδειξη φωτιάς στο αεροσκάφος , ενώ πετούσε πάνω από τη Μακρόνησο. Διατάχθηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου εκκενώθηκε από τους επιβαίνοντες και η Πυροσβεστική προχώρησε σε έλεγχο, χωρίς να εντοπίσει φωτιά.

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