Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες πάνω στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου (Video)

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Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες το απόγευμα της Δευτέρας (27/07/2026) πάνω στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου προκαλώντας την κινητοποίηση των υπευθύνων της γέφυρας και της πυροσβεστικής που γρήγορα έσβησε την φωτιά στο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής για την πλήρη αντιμετώπιση του περιστατικού και την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος.

Σύμφωνα με το nafpaktianews μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό.

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