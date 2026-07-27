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27.07.2026 20:01

Αντιδράσεις για οδηγό τραμ που κατεγράφη με τα πόδια στην κονσόλα και τσιγάρο την ώρα της βάρδιας (Video)

27.07.2026 20:01
tram

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε τραμ στη Νέα Σμύρνη και κατεγράφη από επιβάτη, με το σχετικό βίντεο να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις εικόνες διακρίνεται ο οδηγός, εν ώρα εργασίας, να έχει βγάλει τα παπούτσια του, να ακουμπά τα πόδια του πάνω στην κονσόλα του συρμού και να καπνίζει ατάραχος, πετώντας, μάλιστα, τη στάχτη στο πάτωμα.

Επειδή ο χώρος που βρίσκεται χωρίζεται από τους επιβάτες με γυάλινο διαχωριστικό, οι κινήσεις του ήταν ορατές, με έναν επιβάτη να καταγράφει με το κινητό του τηλέφωνο το περιστατικό, που εγείρει, μεταξύ άλλων, σοβαρά ερωτήματα για ζητήματα ασφαλείας.

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του οδηγού

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η ΣΤΑΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι έχει ήδη κινηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του οδηγού.

«Σε σχέση με δημοσιεύματα και αναφορές που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούν βίντεο στο οποίο εμφανίζεται οδηγός του Τραμ χωρίς την προβλεπόμενη οδηγική συμπεριφορά και εικόνα, ενημερώνουμε ότι το σχετικό περιστατικό έχει ήδη διερευνηθεί.

Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας.

Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για το σύνολο του προσωπικού και κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

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