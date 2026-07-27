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27.07.2026 18:53

Τραγωδία στην Ηλεία: 62χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τραυματισμό με αλυσοπρίονο

27.07.2026 18:53
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Νεκρός βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 27/7, ένας 62χρονος άνδρας στις Ράχες Κρεστένων, στην Ηλεία, με την κόρη του να τον εντοπίζει μέσα στην αποθήκη του σπιτιού του.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, ο 62χρονος έφερε σοβαρό τραύμα στο άνω μέρος του χεριού από αλυσοπρίονο, με συνέπεια να προκληθεί έντονη και ανεξέλεγκτη αιμορραγία που αποδείχθηκε μοιραία.

Η ακριβής ώρα κατά την οποία σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από την αστυνομία.

Παράλληλα, στις Ράχες Κρεστένων μετέβη και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών (Σήμανση) από τον Πύργο.

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