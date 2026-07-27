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27.07.2026 19:55

Κάτω από τη μισή τηλεθέαση του χειμώνα η τηλεθέαση του περασμένου Σαβββατοκύριακου (25-26/7)

27.07.2026 19:55
tileorasi

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Την ελάχιστη παρατήρηση να κάνει κάποιος στις δυναμομετρήσεις εκπομπών που διενεργεί καθημερινά η Nielsen όλο το χρόνο θα διαπιστώσει με μια ματιά στα τηλεβαρόμετρα του Σαββάτου και της Κυριακής ότι ακόμα και τα βράδια μπροστά στις τηλεοράσεις έχουν μείνει τρείς και… τα τζιτζίκια.

Η μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της επιθεώρησης «Τόλμη και γοητεία» ήταν πρώτη το Σάββατο με 3,7% τηλεθεαση που σημαίνει ούτε καν 400.000 τηλεθεατές και την Κυριακή «έσκισε» η παλιά ελληνική κωμωδία «Ο κύριος πτέραρχος» που κατάφερε επίδοση 4,4%. Την Κυριακή στο Top 10 «πέρασαν» εκπομπές με επίδοση κάτω του 3%.

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