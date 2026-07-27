Εξαμίλια Κορινθίας: Πώς έγινε η φονική έκρηξη με τον νεκρό εργαζόμενο – Εκκωφαντικός κρότος, οι λαμαρίνες του εργοστασίου εκσφενδονίστηκαν 500 μέτρα από το σημείο

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Τη ζωή του έχασε ένας 25χρονος άνδρας από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας το πρωί της Δευτέρας (27/7), από την οποία προκλήθηκε και μεγάλης έκτασης πυρκαγιά στην εγκατάσταση.

Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, καθώς στους χώρους του εργοστασίου βρίσκονταν την ώρα της έκρηξης 5 εργαζόμενοι. Οι 4 κατάφεραν να βγουν εγκαίρως έξω, ωστόσο ο νεαρός δεν πρόλαβε με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί.

Στο σημείο επιχείρησαν διασώστες του ΕΚΑΒ με τρία ασθενοφόρα, ενώ κατά τις ίδιες πηγές τρία ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Κορίνθου – με ίδια μέσα.

Στο έργο της κατάσβεσης έσπευσαν άμεσα 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, όπως και πυροσβεστικές υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων.

H φωτιά εντός του εργοστασίου έχει οριοθετηθεί.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε ένας ακόμη άνδρας εκτός εργοστασίου, που εκτελούσε εργασίες σε διπλανή οικοδομή και δέχτηκε θραύσματα που εκσφενδονίστηκαν από την έκρηξη.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Ακούστηκε εκκωφαντικός κρότος στην περιοχή

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korinthostv, ένας εκκωφαντικός κρότος ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Λίγο αργότερα, εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

Η φωτιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις και το εργοστάσιο κάηκε ολοσχερώς.

Δήμαρχος Κορίνθου: «Τρομερή έκρηξη, αντιληπτή 15 χλμ μακριά»

«Έγινε μία τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού, στα Εξαμίλια, της Κορινθίας», λέει ο δήμαρχος Κορινθίων, Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι «η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων». Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι οι λαμαρίνες του εργοστασίου πετάχτηκαν σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο.

«Δυστυχώς», όπως σημειώνει, «λόγω της έκρηξης πήρε φωτιά το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 25χρονος, ενώ άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο την στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους».

Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης ο κ. Σταυρέλης ανέφερε «ότι το μόνο που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι έγινε έκρηξη σε μια από τις δεξαμενές ξυδιού».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε ότι «λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής», ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.

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