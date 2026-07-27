Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι: Ο Αλλάχ με διέταξε, φέρεται να δήλωσε ο δράστης – Bίντεο με το δράστη να απειλεί γυναίκες και να ακινητοποιείται

Takeaways by to pontiki AI Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που επιτέθηκε με δύο μαχαίρια σε τρεις γυναίκες κοντά στο Πορτ ντε Κλισί του Παρισιού.

Δύο από τις γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ μία εξ αυτών φέρεται να είναι έγκυος.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε στο έδαφος από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος έλαβε επαίνους για την γενναία πράξη του.

Ο ύποπτος προέβη σε ασυνάρτητες δηλώσεις κατά τη σύλληψή του, με αποτέλεσμα τα κίνητρα της επίθεσης να παραμένουν άγνωστα.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία εξετάζει το ενδεχόμενο να διατάξει προκαταρκτική έρευνα για να διερευνηθούν τα αίτια του περιστατικού.

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Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που επιτέθηκε με μαχαίρια σε τρεις γυναίκες κοντά στο Πορτ ντε Κλισί, στο Παρίσι, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Ο άνδρας επιτέθηκε στις γυναίκες, ηλικίας 19, 24 και 36 ετών, με δύο κουζινομάχαιρα και τραυμάτισε σοβαρά τις δύο από αυτές, με την μία να είναι έγκυος, σύμφωνα με πληροφορίες από γαλλικά ΜΜΕ.

Βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ και η γνησιότητά του επαληθεύτηκε από το πρακτορείο Reuters δείχνει έναν άνδρα με μακριά μαύρα μαλλιά, που φορά κρεμ φόρμα και κρατά από ένα μεγάλο μαχαίρι σε κάθε χέρι, να μαχαιρώνει και να προσπαθεί να επιτεθεί σε μια νεαρή γυναίκα. Είναι ασαφές αν η γυναίκα αυτή τραυματίστηκε.

🔴 Attaque au couteau à #Paris : Le suspect a été interpellé.



👉 Âgé de 31 ans, il a poignardé trois femmes près de la porte de Clichy. Maîtrisé par un policier hors service et des passants, il souffrirait de troubles psychiatriques. (🎥 Témoin) #Paris17 pic.twitter.com/XJJW1aqXXO — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) July 27, 2026

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο ίδιος άνδρας έχει ακινητοποιηθεί στο έδαφος από περαστικούς, ενώ τα δύο μαχαίρια είναι πεσμένα εκεί κοντά, σε μια διάβαση πεζών.

«Ο Αλλάχ με διέταξε», φέρεται να είπε ο άνδρας αυτός.

🇫🇷 Three women, including one who is reportedly pregnant, were stabbed in a knife attack in Paris.



One victim is in a serious condition, and a 31-year-old suspect has been arrested.



Follow: @europa pic.twitter.com/GWGNwe5MJk — Europa.com (@europa) July 27, 2026

Ο Νουνιές διευκρίνισε ότι ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε από έναν αστυνομικό που ήταν εκτός υπηρεσίας. Ο υπουργός εξήρε το θάρρος του, λέγοντας ότι ήταν «μια γενναία πράξη».

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα και η αστυνομία δεν μπορεί να επαληθεύσει την ταυτότητά του αφού κατά τη σύλληψή του έλεγε «ασυναρτησίες», πρόσθεσε ο υπουργός.

Three women have been stabbed in Paris, one of whom is believed to be pregnant.



The ⁠man, who was arrested at the scene by an off-duty police officer, attacked the women with two ‌kitchen knives in Place de Clichy.



🔗: https://t.co/lDqlsup4LM pic.twitter.com/OLZbyraT0h — The Telegraph (@Telegraph) July 27, 2026

Το γραφείο του εισαγγελέα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διατάξει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση.

Η επίθεση στο Παρίσι έρχεται μετά την επίθεση ενός ισλαμιστή ριζοσπάστη το Σάββατο, στο Βερολίνο, με ένα νοικιασμένο μίνι βαν να ορμάει σε παρέλαση Pride, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας 29.

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