Πούτιν: Οι εχθροί δεν μπορούν να μας νικήσουν – Δεν έχει συμβεί ποτέ και δεν πρόκειται να συμβεί

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Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε ότι μέσα από τον αγώνα και τον έντονο ανταγωνισμό διαμορφώνονται τα χαρακτηριστικά μιας νέας παγκόσμιας τάξης, επισημαίνοτας πως κανείς δεν έχει καταφέρει ποτέ να λυγίσει τον ρωσικό λαό.

Οι εχθροί της Ρωσίας δεν μπορούν να νικήσουν τη χώρα στο πεδίο της μάχης και γι’ αυτό καταφεύγουν σε τρομοκρατικές μεθόδους, δήλωσε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κρεμλίνο με τους βουλευτές της απερχόμενης όγδοης σύνθεσης της Κρατικής Δούμας.

«Οι εχθροί αδυνατούν να νικήσουν τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης και γι’ αυτό ποντάρουν στη χρήση ανοιχτά τρομοκρατικών μεθόδων εναντίον του λαού μας», δήλωσε Ρώσος πρόεδρος.

«Ωστόσο, κανείς δεν κατάφερε ποτέ να λυγίσει τον ρωσικό λαό. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ και δεν θα συμβεί ποτέ», υπογράμμισε.

Νέα παγκόσμια τάξη

«Οι ρωσικές αρχές ενεργούν σήμερα σε μια περίοδο κατά την οποία διαμορφώνεται μια νέα παγκόσμια τάξη» δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

«Μέσα από τον αγώνα και τον έντονο ανταγωνισμό διαμορφώνονται τα χαρακτηριστικά μιας νέας παγκόσμιας τάξης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι σήμερα «διακυβεύεται η μοίρα» του ρωσικού λαού, «και αυτό δεν αποτελεί καμία υπερβολή, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, παράλληλα, χαρακτήρισε τη σημερινή περίοδο ως μία από τις πιο καθοριστικές στην ιστορία της Ρωσίας.

«Χωρίς καμία υπερβολή, πρόκειται για ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια στην ιστορία της πατρίδας μας, όταν διακυβεύεται η μοίρα και το μέλλον του λαού μας. Δεν πρόκειται για υπερβολή, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, καθώς μέσα από έναν αγώνα έντονου ανταγωνισμού διαμορφώνονται τα περιγράμματα μιας νέας παγκόσμιας τάξης», δήλωσε.

Οι κυρώσεις προκάλεσαν ζημιά στους εμπνευστές τους

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ρώσοι απάντησαν με ενότητα στις δοκιμασίες και στις εξωτερικές πιέσεις που δέχεται η χώρα. Η Δύση, είπε, επιχείρησε να υπονομεύσει την οικονομία και την επιστήμη της Ρωσίας, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Αντίθετα, οι κυρώσεις προκάλεσαν ζημιά στους ίδιους τους εμπνευστές τους.

«Για τη Ρωσία, για την πατρίδα, αγωνίζονται ηρωικά οι συμμετέχοντες στην Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση. Τους στηρίζει ολόκληρος ο λαός μας, ολόκληρη η κοινωνία. Θα πετύχουμε τους στόχους μας και μαζί θα κάνουμε τα πάντα για τη νίκη», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε επίσης τους βουλευτές για τη συμβολή τους στην προστασία της εθνικής κυριαρχίας και επισήμανε την ενότητα των διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες, όπως είπε, έλαβαν γρήγορα και αποτελεσματικά τις αποφάσεις που ήταν απαραίτητες για τη χώρα. Παράλληλα, υπογράμμισε την ιδιαίτερη ευθύνη της «Ενωμένης Ρωσίας» ως κόμματος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

«Οι βουλευτές της Κρατικής Δούμας δικαίωσαν πλήρως το υψηλό κύρος των εκπροσώπων του λαού, επιδεικνύοντας αδιαμφισβήτητη αφοσίωση στην πατρίδα, επάρκεια και αποφασιστικότητα», τόνισε.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι, χάρη στο έργο τους, αναπτύσσεται το σύστημα νομικών εγγυήσεων για τους συμμετέχοντες και τους βετεράνους της «Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης«, καθώς και για τις οικογένειές τους, ενώ τα μέτρα αντιμετώπισης των κυρώσεων αποδίδουν.

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει δει τίποτα απτό για νέες ειρηνευτικές προτάσεις για την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο δήλωσε νωρίτερα ότι δεν έχει δει καμία συγκεκριμένη πληροφορία αναφορικά με νέες προτάσεις για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία ενόψει της συνάντησης στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι αναμένεται να έχουν συνομιλίες αύριο, Τρίτη, στην Ουάσινγκτον.

Ουκρανική πηγή δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζητούν πρόταση για αεροπορική εκεχειρία για να παρουσιαστεί στη Ρωσία στο πλαίσιο νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών.

«Είναι αλήθεια ότι αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν από λίγες ημέρες αλλά έως τώρα δεν είναι τίποτα περισσότερο από εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, ούτε υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε νέες προτάσεις ή ιδέες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Ζελένσκι ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να υποδεχθεί 30.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες στη ρωσική περιφέρεια Βορονέζ.

«Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να τις σχολιάσουμε (τις δηλώσεις του Ζελένσκι)», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Δεν είναι δουλειά του Ζελένσκι να μιλά για τα δικά μας σχέδια».

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