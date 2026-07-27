Φλωρίδης: Επίθεση σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και …ΕΛ.Α.Σ. με φόντο έναν ακόμη καβγά με την Ζωή – Οι γιαπωνέζοι στρατιώτες και το έργο που δεν κόβει εισιτήρια

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Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για τη στάση της απέναντι στην Συνταγματική Αναθεώρηση, κατά την Τρίτη ημέρα συζήτησης και λίγο πριν την πρώτη ψηφοφορία. Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του είχε και έναν νέο γύρο κόντρας με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο υπουργός σημείωσε ότι συμβαίνουν τεκτονικές αλλαγές στον κόσμο και η Ελλάδα θα έπρεπε να θωρακιστεί σε συνταγματικό επίπεδο «ώστε να αντιμετωπίσει τις μεγάλες αλλαγές από θέση ελπίδας». Πρόσθεσε πως «καμία πολιτική δύναμη του Κοινοβουλίου δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, με την έννοια ότι από τη μία πλευρά είχαμε κατάθεση προτάσεων από το ΠΑΣΟΚ που δε θα ψηφίσει τις προτάσεις του. Αυτό είναι πρωτοφανές».

Αναφερόμενος και στον ΣΥΡΙΖΑ είπε πως από αυτή την πλευρά δεν υπήρξε κατάθεση πρότασης «διότι το κόμμα αυτό έπαψε να υπάρχει, γιατί κήρυξε την ενσωμάτωση του σε ένα άλλο κόμμα που βρίσκεται εκτός κοινοβουλίου».

Καταλόγισε στην αντιπολίτευση προσπάθεια απαξίωσης της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι «προηγήθηκε η απαξίωση της αντιπολίτευσης με την πλήρη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ» από την οποία «προέκυψαν κι άλλοι σχηματισμοί που κι αυτοί διαλύθηκαν» με αποτέλεσμα οι ανεξάρτητοι υπερβαίνουν τον αριθμό οποιουδήποτε κόμματος της αντιπολίτευσης.

Φωτογραφίζοντας δε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σημείωσε «είναι πρωτοφανές, κάποιο κόμμα να εκλέγεται αξιωματική αντιπολίτευση από την ελληνικό λαό και σήμερα να μην υπάρχει και τελικά να εμφανίζεται ένα άλλο κόμμα υπό ίδρυση εκτός Βουλής και να λέει ότι “εγώ είμαι η αξιωματική αντιπολίτευση”». «Και πώς κύριοι της εκτός Bουλής αξιωματικής αντιπολίτευσης θα γίνει κοινοβουλευτικός διάλογος με σας;» διερωτήθηκε.

Επανερχόμενος στο ΠΑΣΟΚ είπε πως είναι «το μόνο εναπομείναν σοβαρό κόμμα» αλλά «αν θέλει να απαξιώσει τον εαυτό του, ας το κάνει».

Οι Γιαπωνέζοι, το θέατρο, και οι ασυλίες-ενθύμια – «Είστε νοσταλγός της Χούντας»

Στο μεταξύ, ξέσπασε καβγάς με την Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία διέκοπτε συνεχώς την ομιλία του υπουργού, ενώ τον διόρθωνε γραμματικά. Τότε ο υπουργός στράφηκε προς το μέρος της και σχολίασε ειρωνικά: «Θυμίζετε Γιαπωνέζους στρατιώτες που κάποιοι νόμιζαν ότι ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει και τους βρήκαν 20 χρόνια μετά». Και συνέχισε: «Πιστεύετε ότι ο πόλεμος ο δικός σας, αυτό το κακοπαιγμένο θέατρο, συνεχίζεται εντός της Βουλής. Κάνετε λάθος. Έχετε ξεμείνει στην αίθουσα αυτή γιατί αυτό το δακρύβρεχτο έργο σας δεν κόβει πια εισιτήρια». Κι ακόμα σχολίασε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει γίνει «παρακολούθημα» του Κυριάκου Βελόπουλου με το αφήγημα των ξυλολίων.

Μάλιστα, φάνηκε να ερμηνεύει τη στάση της ως αναζήτηση πολιτικών εχθρών εντός Βουλής για λόγους ψηφοθηρικούς, διαμηνύοντας πως αυτό το έργο «δεν κόβει εισιτήρια»: «Αυτοί που τώρα σας εξαφανίζουν κυριολεκτικά από τον χάρτη είναι έξω από τη Βουλή. Είστε σε λάθος μέρος, φωνάζετε σε λάθος μέρος. Δεν είναι εδώ οι εχθροί σας. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή είναι οι καμία δεκαριά άρσεις ασυλίας και τα 6-7 κακουργήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Αυτό το έργο δεν πουλάει εδώ μέσα. Έξω από εδώ είναι αυτοί που σας αποδεκατίζουν», είπε.

Με φόντο δε τις συνεχιζόμενες φωνές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας από τα έδρανα, ο Γιώργος Φλωρίδης κλιμάκωσε τα καρφιά και τις ειρωνείες λέγοντας: «Έξω έχει ζέστη, εδώ δροσιά έχει…δεν ξέρω, παραξενεύομαι. Σας τα είπα και την άλλη φορά, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, εγώ δικηγόρος είμαι…». Έντονη ήταν η αντίδραση της Ζώης Κωνσταντοπούλου από τα έδρανα η οποία τον αποκάλεσε «νοσταλγό της Χούντας» και «διορισμένο». «Διορισμένος είναι. Ένα χυδαίο διορισμένο πρόσωπο. Ελέω Μητσοτάκη διορισμένος και όχι εκλεγμένος!», ακούστηκε να λέει εκτός μικροφώνου. Λίγο αργότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε το λόγο, καταγγέλλοντας πως η παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης υπήρξε «σκαιά».

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