Νέα μελέτη: Ο ποιοτικός ύπνος προσθέτει έως 5 χρόνια καλής ζωής στους άνδρες

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Οι άνθρωποι που πετυχαίνουν πέντε συγκεκριμένους δείκτες ύπνου χαμηλού κινδύνου έζησαν σημαντικά περισσότερο από εκείνους που δεν κοιμούνται ήρεμα και αδιάλειπτα για 7-8 ώρες το 24ωρο. Μια ευρέως αναφερόμενη μελέτη του 2023, επίσης, συνδέει τον ανεπαρκή ύπνο με το μικρότερο προσδόκιμο ζωής.

Συγκεκριμένα η έρευνα των Haibin Li και Frank Qian ανέλυσε δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Συνέντευξης Υγείας (1997-2018), τα οποία συνδέθηκαν με τα αρχεία του Εθνικού Δείκτη Θανάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η ομάδα εξέτασε 172.321 συμμετέχοντες σε μια μέση περίοδο παρακολούθησης 4,3 ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων 8.681 άνθρωποι πέθαναν από οποιαδήποτε αιτία, 2.610 από καρδιαγγειακές παθήσεις και 2.052 από καρκίνο.

Οι ερευνητές δημιούργησαν μια βαθμολογία ύπνου χαμηλού κινδύνου με βάση πέντε παράγοντες:

1.Διάρκεια ύπνου επτά-οκτώ ώρες την ημέρα.

2. Δυσκολία στον ύπνο όχι περισσότερο από δύο φορές την εβδομάδα.

3. Δυσκολία να παραμείνει κοιμισμένος δύο ή λιγότερες νύχτες την εβδομάδα.

4. Καμία χρήση φαρμάκων για τον ύπνο.

5. Αίσθημα ξεκούρασης σε εγρήγορση τουλάχιστον πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Τα άτομα που είχαν και τους πέντε παράγοντες, είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας σε σύγκριση με εκείνα που επέλεξαν ένα ή κανένα.

Το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 30 ετών ήταν 4,7 χρόνια μεγαλύτερο για τους άνδρες και 2,4 χρόνια μεγαλύτερο για τις γυναίκες.

Οι συγγραφείς εκτίμησαν ότι το 7,9% της θνησιμότητας από κάθε αιτία στην ομάδα θα μπορούσε να αποδοθεί σε μη βέλτιστα πρότυπα ύπνου.

Γιατί η ποιότητα του ύπνου έχει τόση σημασία όσο και η ποσότητα

Ο Frank Qian, ειδικός παθολόγος στο Ιατρικό Κέντρο Beth Israel Deaconess, τόνισε ότι οι ώρες από μόνες τους δεν λένε όλη την αλήθεια. «Παρατηρήσαμε μια σαφή σχέση δόσης-απόκρισης, επομένως όσο πιο ευεργετικούς παράγοντες έχει κάποιος αναφορικά με την καλύτερη ποιότητα ύπνου, τόσο μειώνεται σταδιακά η θνησιμότητα από κάθε αιτία και η καρδιαγγειακή θνησιμότητα», δήλωσε σε ανακοίνωση του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας. «Νομίζω ότι αυτά τα ευρήματα τονίζουν ότι το να κοιμάσαι απλώς αρκετές ώρες δεν είναι αρκετό. Πρέπει πραγματικά να έχεις ξεκούραστο ύπνο και να μην έχεις μεγάλο πρόβλημα να κοιμηθείς και να παραμείνεις κοιμισμένος» δήλωσε ο ίδιος.

Ο Δρ. Qian,προέτρεψε επίσης τους νεότερους ενήλικες να μην αναβάλλουν τη σκέψη για τον ύπνο. «Ακόμα και από νεαρή ηλικία, αν οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν αυτές τις καλές συνήθειες ύπνου, να κοιμούνται αρκετά, να διασφαλίζουν ότι κοιμούνται χωρίς πολλούς περισπασμούς και να έχουν καλή υγιεινή ύπνου συνολικά, αυτό μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τη συνολική μακροπρόθεσμη υγεία τους», είπε και εξήγησε:

«Είναι σημαντικό για τους νεότερους να κατανοήσουν ότι πολλές συμπεριφορές υγείας συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου. Όπως ακριβώς μας αρέσει να λέμε, «ποτέ δεν είναι αργά για να ασκηθούμε ή να σταματήσουμε το κάπνισμα», ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς. Και θα πρέπει να μιλάμε και να αξιολογούμε τον ύπνο πιο συχνά».

Το χάσμα των φύλων στον ύπνο

Ο ειδικός στον ύπνο, Δρ. Raj Dasgupta, αναπληρωτής καθηγητής κλινικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή Keck του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια, δήλωσε στο CNN ότι ο ίδιος καλός ύπνος κάθε βράδυ αξίζει τόση προσοχή όσο και η διάρκειά του.

«Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η ακανόνιστη χρονική στιγμή και η διάρκεια του ύπνου έχουν συνδεθεί με μεταβολικές ανωμαλίες και υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων», είπε. «Η ενθάρρυνση της διατήρησης τακτικών προγραμμάτων ύπνου με σταθερή διάρκεια ύπνου μπορεί να αποτελεί σημαντικό μέρος των συστάσεων για τον τρόπο ζωής για την πρόληψη των καρδιακών παθήσεων».

Προσέφερε, επίσης, μια πιθανή εξήγηση για το γιατί οι γυναίκες στη μελέτη είδαν μικρότερο κέρδος στο προσδόκιμο ζωής από τους άνδρες.

Η αποφρακτική υπνική άπνοια μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί στις γυναίκες. Η πάθηση προκαλεί επανειλημμένη διακοπή της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου και, καθώς επιδεινώνεται, αυξάνει τον κίνδυνο:

στεφανιαίας νόσου,

καρδιακών προσβολών,

καρδιακής ανεπάρκειας

εγκεφαλικού επεισοδίου.

«Οι γυναίκες με αποφρακτική υπνική άπνοια συχνά υποδιαγιγνώσκονται ή διαγιγνώσκονται λανθασμένα επειδή μπορεί να μην παρουσιάζουν τα κλασικά συμπτώματα που βλέπουμε όταν αξιολογούμε άνδρες», δήλωσε ο Dasgupta.

Πώς να δημιουργήσετε καλύτερες συνήθειες ύπνου

Το CDC συνιστά αρκετές πρακτικές συνήθειες που υποστηρίζουν έναν πιο υγιεινό ύπνο. Αυτές είναι οι βασικές αρχές στις οποίες επιστρέφουν οι περισσότεροι ειδικοί ύπνου και ευθυγραμμίζονται στενά με τους πέντε παράγοντες που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση θνησιμότητας του 2023.

Πηγαίνετε για ύπνο και σηκώνεστε την ίδια ώρα κάθε μέρα.

Διατηρήστε την κρεβατοκάμαρά σας ήσυχη, χαλαρωτική και σε δροσερή θερμοκρασία.

Απενεργοποιήστε τις ηλεκτρονικές συσκευές τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τον ύπνο.

Αποφύγετε τα μεγάλα γεύματα και το αλκοόλ πριν τον ύπνο.

Αποφύγετε την καφεΐνη το απόγευμα ή το βράδυ.

Ασκηθείτε τακτικά και διατηρήστε μια υγιεινή διατροφή.

Πηγή: www.miamiherald.com

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