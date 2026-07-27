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ΥΓΕΙΑ

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27.07.2026 18:24

ΕΟΔΥ: «200.000 χρόνιοι φορείς της ηπατίτιδας Β και 70.000 άτομα της ηπατίτιδας C στην Ελλάδα»

27.07.2026 18:24
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Τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόσβασης στη θεραπεία για την αντιμετώπιση των ιογενών ηπατιτίδων Β και C, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν ένα σοβαρό αλλά συχνά «σιωπηλό» πρόβλημα δημόσιας υγείας, αναδεικνύει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ιογενούς Ηπατίτιδας (28 Ιουλίου).

Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ανησυχητική καθώς  υπολογίζεται ότι περίπου 200.000 άνθρωποι είναι χρόνιοι φορείς της ηπατίτιδας Β και 70.000 άτομα της ηπατίτιδας C, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Για το λόγο αυτό η εξάλειψη των ιογενών ηπατιτίδων Β και C έως το 2030, αποτελεί στρατηγικό στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥ υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων που περιλαμβάνει:

  • εμβολιαστικά προγράμματα,
  • επιδημιολογική επιτήρηση,
  • δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης,
  • δωρεάν πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ηπατίτιδα Β ενισχύει τη συντονισμένη εθνική προσπάθεια για την εξάλειψη της νόσου, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας και στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Αν και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ιών ηπατίτιδας (Α έως Ε), οι ηπατίτιδες Β και C είναι οι πιο σοβαρές, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε χρόνια ηπατίτιδα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου, επιπλοκές που είναι υπεύθυνες για 1,3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως.

Ιδιαίτερο γνώρισμα των χρόνιων ηπατιτίδων είναι ο ασυμπτωματικός χαρακτήρας τους, με αποτέλεσμα πολλά από τα άτομα που έχουν μολυνθεί να μην το γνωρίζουν. Υπάρχουν απλές εξετάσεις αίματος οι οποίες εντοπίζουν τους ιούς της ηπατίτιδας και διώχνουν κάθε αμφιβολία.

Οι δράσεις για την εξάλειψη της ηπατίτιδας

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ιογενών ηπατιτίδων όπως:

  • Δημιουργία Εθνικών Σχεδίων για την εξάλειψη της Ηπατίτιδας Β και C, τα οποία συνιστούν την πολιτική και διοικητική δέσμευση της πολιτείας για την αντιμετώπιση της νόσου.
  • Ένταξη του εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Β στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού καθώς αποτελεί το μόνο αποτελεσματικό τρόπο για την πρόληψη της νόσου και των επιπλοκών της.
  • Χρήση συνδυασμού αντι-ιικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της ιογενούς ηπατίτιδας Β.
  • Χρήση φαρμάκων νέας γενιάς τα οποία οδηγούν στην πλήρη κάθαρση του ιού και την ίαση της ηπατίτιδας C. Τα νέα αυτά φάρμακα έχουν πάρει έγκριση για τη θεραπεία των παιδιών ηλικίας >3 ετών.
  • Δωρεάν πρόσβαση στα νέα θεραπευτικά σχήματα. Μέχρι σήμερα έχουν λάβει αγωγή για την ηπατίτιδά C και έχουν θεραπευτεί περίπου 18.000 άτομα.

Για το έτος 2026, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και η World Hepatitis Alliance προτρέπουν τα άτομα να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με τις ηπατίτιδες, με τη φράση: “«Ας βάλουμε τέλος στην ηπατίτιδα!» -“World Hepatitis Day-Let’s break it down».

Ο ΕΟΔΥ προτρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας, να μάθουμε την αλήθεια και να κάνουμε το πρώτο βήμα: την εξέταση. Η πρόληψη και η θεραπεία είναι στα χέρια μας.

Το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Πρόληψης Ηπατιτίδων του ΕΟΔΥ είναι στη διάθεση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία στα τηλέφωνα: 210 5212178 και 210 5212183, καθώς και το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) του ΕΟΔΥ στο τηλέφωνο: 210 5212054 (λειτουργία 24/7), ενώ σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του οργανισμού: www.eody.gov.gr.  

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