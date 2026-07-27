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27.07.2026 19:11

Τραμπ: Αν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν αποδώσουν, θα επιστρέψουμε σε πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση

27.07.2026 19:11
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Το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να περιμένει επ’ αόριστον την έκβαση των διπλωματικών επαφών με την Τεχεράνη.

Μιλώντας στο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «πολύ ουσιαστικές συνομιλίες» με το Ιράν, επισημαίνοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει προοπτική συμφωνίας. Ωστόσο, διεμήνυσε πως το στρατιωτικό σενάριο παραμένει στο τραπέζι, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν αποδώσουν.

«Αν οι συνομιλίες δεν αποδώσουν, θα επιστρέψουμε σε πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι την περασμένη Παρασκευή έδωσε εντολή να ανασταλούν οι επιθέσεις, ανταποκρινόμενος σε αίτημα των χωρών που μεσολαβούν για την αποκλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

«Όλοι όσοι διαπραγματεύονται με το Ιράν μού είπαν: “Μη χτυπήσετε”», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη ώστε να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες.

Απαντώντας σε ερώτηση για το χρονικό περιθώριο που προτίθεται να δώσει στις συνομιλίες, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι δεν σκοπεύει να περιμένει για μεγάλο διάστημα.

«Όχι πολύ χρόνο. Είτε θα προχωρήσει γρήγορα, είτε δεν θα προχωρήσει καθόλου», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

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