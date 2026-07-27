Τραμπ: Κανείς δεν θα μου πει πού να πουλήσω F-35 – Σπουδαίος σύμμαχος η Τουρκία

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Άγκυρα, καθώς και στην αντίθεση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια τέτοια κίνηση, μιλώντας σε δημοσιογράφους πάνω στο Air Force One, σε πτήση προς το Μισούρι.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, «η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος και κανείς δεν μας λέει τι πρέπει να πουλάμε».

«Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι», είπε χαρακτηριστικά κι επέμεινε ότι η Τουρκία είναι «ένας σπουδαίος σύμμαχός μου», λέγοντας ότι έχει κάνει «πολύ καλή δουλειά» σε περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της Συρίας, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως «φίλο».

Αν και αναγνώρισε ότι η Άγκυρα «δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής» του Ισραήλ ή του Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η διμερής συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας παραμένει ισχυρή. «Τρομερή χώρα και με πολύ μεγάλες ένοπλες δυνάμεις, ο στρατός τους έχει πολύ και σπουδαίο υλικό», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το ποια χώρα δεν θα μπορέσει να επιβιώσει χωρίς τις ΗΠΑ, απάντησε «το Ισραήλ».

Trump is turning on Israel



TRUMP: You know who wouldn't survive without us? Israel



Q: Netanyahu disagrees with you on the F-35s to Turkey–



TRUMP: Turkey has been a great ally — for me. Nobody tells me what we should be selling. Turkey has been a tremendous ally. If it was up… pic.twitter.com/YfAol9FEUz July 27, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ δήλωσε ότι «σίγουρα θα εξετάσει» το ενδεχόμενο επανέναρξης των πωλήσεων F-35 στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία «πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει υιοθετήσει «θετική στάση» σχετικά με την παράδοση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

Οι δηλώσεις του Τραμπ επιβεβαίωσαν προηγούμενα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία ήταν «εξοργισμένος» από τη δημόσια κριτική του Νετανιάχου για την προτεινόμενη αμερικανική πώληση των μαχητικών στην Τουρκία.

Το 2019, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκλεισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35, αντιδρώντας στην αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος S-400, υποστηρίζοντας ότι το ρωσικό σύστημα θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των μαχητικών.

Προειδοποιεί το Ιράν

Κατά την αναχώρησή του με το Air Force One, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε το Ιράν πως οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν σε περίπτωση που δεν καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις, μιλώντας σε δημοσιογράφους

Υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη ζήτησε τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, ύστερα από τα αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων εναντίον του Ιράν τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, ο Τραμπ εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την έκβαση των συνομιλιών. «Νομίζω πως είναι αρκετά πιθανό να γίνει κάτι… Κι αν γίνει, καλώς. Αν δεν γίνει, θα γυρίσουμε σε ό,τι κάναμε μέχρι πριν από δυο μέρες».

«Έχουμε καλές συνομιλίες, θα δούμε τι θα γίνει», συνέχισε ο Τραμπ. «Εάν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, επιστρέφουμε στα ίδια», είπε.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο να παρείχε η Ρωσία στο Ιράν δορυφορικές εικόνες αμερικανικών βάσεων στην περιοχή του Κόλπου, ο αμερικανός πρόεδρος είπε ότι σκοπεύει να θέσει το ζήτημα στον ρώσο ομόλογό του. «Θα δούμε εάν αυτό αληθεύει. Θα ρωτήσω τον Πούτιν και θα το μάθουμε σύντομα», δήλωσε.

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