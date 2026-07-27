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27.07.2026 17:08

Οι φωτιές δημιουργούν τον δικό τους καιρό: Τι είναι τα «πυρονέφη» και γιατί έχουν γίνει όλο και πιο διαδεδομένα στην Ευρώπη

27.07.2026 17:08
france

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Οι μεγαπυρκαγιές έχουν γίνει όλο και πιο διαδεδομένες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Μία από τις ιδιαιτερότητες τους είναι ότι μπορούν να δημιουργήσουν τον δικό τους καιρό. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «πυροκουμουλωνίμπους», «πυρονέφος» ή «pyroCb».

Οι μεγαπυρκαγιές εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας και θερμότητας που σχηματίζουν στήλες καπνού, καθώς ανεβαίνουν στον ουρανό. Όταν η στήλη καπνού φτάσει αρκετά ψηλά στον ουρανό, λόγω της χαμηλής ατμοσφαιρικές πίεσης ο αέρας ψύχεται, η υγρασία συμπιέζεται και σχηματίζεται ένα σύννεφο.

Αν η μεγαπυρκαγιά είναι αρκετά μεγάλη και έντονη, από την στήλη καπνού δημιουργούνται σύννεφα, που μπορεί να φτάσουν σε υψόμετρα 10–15 χλμ και να διεισδύσουν στην ατμόσφαιρα. Η NASA αποκαλεί τα πυρονέφη «σύννεφα-δράκους που φτύνουν φωτιά».

«Οι στήλες καπνού δημιουργούν καταιγίδες. Φτάνουν σε 10.000 κυβικά χιλιόμετρα στην ατμόσφαιρα. Οπότε έχουν πραγματική επίδραση», σχολίασε ο Ρικ ΜακΡέι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Άνεμοι και αστραπές

Τα πυρονέφη σηκώνουν ισχυρούς ανέμους που επιταχύνουν την εξάπλωση των φωτιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις σηκώνουν και αστραπές που μπορούν να προκαλέσουν νέες πυρκαγιές.

Οι ισχυροί άνεμοι κάνουν πιο απρόβλεπτη τη συμπεριφορά των φωτιών και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών.

«Τα πυρονέφη καθιστούν απαραίτητη την εκκένωση κοινοτήτων», τόνισε ο Ρικ ΜακΡέι.

Γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα

Στην Αυστραλία άρχισαν να εκδηλώνονται τα πρώτα πυρονέφη στις αρχές του 21ου αιώνα και τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν γίνει όλο και πιο διαδεδομένα. Πυρονέφη παρατηρήθηκαν και στις μεγαπυρκαγίες που έπληξαν την Καλιφόρνια το 2022. Για τη Γαλλία είναι μία νέα πραγματικότητα.

«Δεν είναι ερώτημα να εκδηλώθηκαν πυρονέφη στη Γαλλία τις προηγούμενες ημέρες. Το ζήτημα είναι αν θα εμφανιστεί κάποιο αυτή την Τρίτη ή την Τετάρτη», τόνισε ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Να μην ξεχνάμε την κλιματική αλλαγή

Η κλιματική κρίση καθιστά όλο και πιο επικίνδυνες τις φωτιές και δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν τον σχηματισμό «πυρονέφων».

«Δεν είναι απλά ότι ανέβηκε η θερμοκρασία. Πρόκειται για πλήρη κλιματική αλλαγή. Έχουμε αλλαγές στην ατμόσφαιρα, αλλαγές στις καιρικές συνθήκες στην επιφάνεια, αλλαγές σε πολλά πράγματα», παρατήρησε ο Ρικ ΜακΡέι.

Οι φωτιές στη νότια Γαλλία έκαψαν περίπου 1.150.000 στρέμματα γης και ανάγκασαν τις αρχές να απομακρύνουν  250.000 ανθρώποις, ανάμεσα τους και πολλούς τουρίστες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι νέο κύμα καύσωνα θα πλήξει τη χώρα την Τετάρτη (29/7). Η θερμοκρασία ενδέχεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών.

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