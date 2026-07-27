Συνελήφθη ο Έντικ και ο υπαρχηγός του στο Ντουμπάι – Μάχη με τη Ρωσία για την έκδοσή του

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Πληροφορίες θέλουν τον «Έντικ» αρχηγό της συμμορίας ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης να έχει συλληφθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και οι ελληνικές αρχές ανμένεται να ζητήσουν την έκδοση του.

Μαζί με τον Έντικ συνελήφθη και ο υπαρχηγός της οργάνωσης «Λεωνίδας» με καταγωγή από το Ουζμπεκιστάν.

Η συμμορία ομογενών τελευταία χρόνια έχει εμπλακεί σε αιματηρό πόλεμο με την Greek Mafia για τον έλεγχο της αγοράς λαθραίων τσιγάρων. Κατηγορείται για συμμετοχή στις δολοφονίες του Γιάννη Σκαφτούρου, Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη.

Εντωμεταξύ, οι ρωσικές αρχές είχαν αποστείλει έγγραφο στο Ντουμπάι προκειμένου αν συλληφθεί ο άνδρας να μην σταλεί στην Ελλάδα ή την Κύπρο αλλά να μεταφερθεί στη Ρωσία, με τις ελληνικές αρχές να επιχειρούν κατόπιν συνεννόησης με το Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα.

Η πληροφορία για τη σύλληψη φέρεται να είχε φτάσει στις ελληνικές αρχές από τα τέλη Ιουνίου. Μετά από αρκετές ημέρες έλαβε η Αστυνομία επίσημη απάντηση από το Ντουμπάι ότι συνέλαβαν τον Έντικ και τον Λεωνίδα βάσει των ελληνικών ενταλματων από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής.

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