Φωτιά αναφέρθηκε σε πτήση της Olympic Air για Πάρο – Γύρισε στο «Ελ. Βενιζέλος» – Ακόμη και αν υπήρξε εστία, δεν εξελίχθηκε σε πυρκαγιά, λέει η Πυροσβεστική

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Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς σε πτήση της Olympic Air από Αθήνα για Πάρο, δηλώθηκε από το πλήρωμα ότι έχει ξεσπάσει φωτιά με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το αεροπλάνο αναχώρησε από το «Ελ. Βενιζέλος» στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας και είχε δρομολόγιο για την Πάρο.

Λίγο πάνω από την Μακρόνησο δηλώθηκε πως ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Αθηνών περίπου στις 6.30 και να εκκενωθεί από τους επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά και συγκεκριμένα 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα, για να αναλάβουν τις διαδικασίες μετά την προσγείωση του αεροσκάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, , μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από την πυροσβεστική, ακόμα και αν υπήρξε εστία φωτιάς, αυτή δεν εξελίχθηκε σε πυρκαγιά.

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