AKTOR: Υπερκάλυψη 1,8 φορές για το διεθνές ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

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Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα έλαβε ο όμιλος AKTOR, καθώς η διεθνής ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε με υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές, ενώ το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,87%, σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης έρχεται λίγες ημέρες μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, η οποία συγκέντρωσε προσφορές άνω των 2,2 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών για το επενδυτικό σχέδιο του ομίλου.

Με τις δύο κινήσεις, η AKTOR εξασφαλίζει συνολική χρηματοδοτική ισχύ περίπου 950 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού της προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031.

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση του ομολόγου θα κατευθυνθούν σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς, με βασικό στόχο τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων. Η στρατηγική της διοίκησης υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου προβλέπει τη σταδιακή μετατροπή της AKTOR σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών και ενέργειας με ηγετική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στους τομείς των παραχωρήσεων, των έργων ΣΔΙΤ, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, των ενεργειακών υποδομών και του LNG.

Η επιτυχία της έκδοσης αποδίδεται και στην εκτεταμένη προεργασία που προηγήθηκε από την UBS Europe, ανάδοχο της έκδοσης, η οποία πραγματοποίησε σειρά επαφών με επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι τα διεθνή χαρτοφυλάκια αξιολόγησαν θετικά το επιχειρηματικό σχέδιο του ομίλου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών από παραχωρήσεις, ενεργειακές υποδομές και ΑΠΕ.

Η νέα χρηματοδότηση ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητα της AKTOR να προχωρήσει στις προγραμματισμένες επενδύσεις της, αλλά και σε στρατηγικές εξαγορές. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της Thalis, μια συναλλαγή που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο και θα ενδυναμώσει σημαντικά την παρουσία του ομίλου στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλήτων.

Παράλληλα, η συμμετοχή κατά 50% στη Dioriga Gas και στο FSRU Αγίων Θεοδώρων διευρύνει το αποτύπωμα της AKTOR στις ενεργειακές υποδομές, ενισχύοντας το μερίδιο δραστηριοτήτων που παράγουν σταθερές και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές.

Η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο για την περίοδο 2028-2029 κύκλο εργασιών 2,3-2,8 δισ. ευρώ και EBITDA 375-425 εκατ. ευρώ, ενώ μετά το 2030 φιλοδοξεί να αυξήσει τα έσοδα στα 4,5-5 δισ. ευρώ και τη λειτουργική κερδοφορία στα 600-700 εκατ. ευρώ. Η επίτευξη αυτών των στόχων αναμένεται να επιτρέψει, από το 2028 και μετά, την έναρξη διανομής μερίσματος προς τους μετόχους, εφόσον δεν προκύψουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες που θα δικαιολογούν την επανεπένδυση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

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