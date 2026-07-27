Χανιά: Ο διάλογος με τον τοξικολόγο και ο «τιμοκατάλογος» για γνωματεύσεις – «Έχω πολύ κόσμο να σας στείλω»

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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο τοξικολόγος που βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας στα Χανιά για την έκδοση αμφισβητούμενων τοξικολογικών και ιατροδικαστικών εκθέσεων.

Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και χρηματική εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στην υπόθεση έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών.

Η υπόθεση ερευνάται από τις Αρχές, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο ο τοξικολόγος, σε συνεργασία με ιατροδικαστή, να εξέδιδε γνωματεύσεις και εκθέσεις έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων, με στόχο την ευνοϊκότερη μεταχείριση κατηγορουμένων σε ποινικές υποθέσεις.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο συντάχθηκαν συγκεκριμένα πορίσματα, αλλά και αν υπήρξαν παραβάσεις υπηρεσιακών καθηκόντων. Παράλληλα, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην επανεξέταση περίπου 10 νομικών υποθέσεων στις οποίες φέρεται να είχαν αξιοποιηθεί αντίστοιχες εκθέσεις.

Το ηχητικό ντοκουμέντο

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει διαδραματίσει ηχογραφημένη συνομιλία μεταξύ του τοξικολόγου και νεαρού δικηγόρου από τα Χανιά, ο οποίος παρέδωσε το σχετικό υλικό στις αστυνομικές Αρχές.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο, ο δικηγόρος εμφανίζεται να συζητά με τον καθηγητή τοξικολογίας για κόστη εξετάσεων, γνωματεύσεις και προηγούμενες συνεργασίες τους, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά σε πελάτες και νέες υποθέσεις.

«Είμαι (…) χρονών και τα πέντε τα έχω για πρωινό… Και μη νομίζετε ότι είμαι μικρός και δεν καταλαβαίνω. Ρωτήστε στα Χανιά για εμένα, ποιος είναι μεγάλος δικηγόρος αυτή τη στιγμή. Μη με βλέπετε χαζό, δεν είμαι χαζός καθόλου και με ποιους αντιδικώ στα Χανιά».

Τα παραπάνω φέρεται να αποτελούν μέρος των λεγομένων του δικηγόρου στη συνομιλία, η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Ο ίδιος φέρεται να είχε καταγράψει τη συνάντηση με τον τοξικολόγο και στη συνέχεια να παρέδωσε το USB με το ηχητικό υλικό στις Αρχές, παρότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ελέγχεται και ο ίδιος για τον ρόλο του στην υπόθεση.

Η συζήτηση για τα ποσά και τις γνωματεύσεις

Στο επίμαχο ηχητικό, ο δικηγόρος και ο τοξικολόγος συζητούν για το κόστος των εξετάσεων και των σχετικών εκθέσεων.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Τους βάλατε ένα κοστολόγιο συγκεκριμένο, το οποίο λέει πόσο κοστίζει το καθετί, τρίχα, ούρα, αίμα και τι άλλο είναι από τα δείγματα και σας βάλανε πόσο, χίλια (1000) Ευρώ ήταν, συν τα μεταφορικά πεντακόσια (500) Ευρώ, έκαστος. Όχι σύνολο, έκαστος.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Ναι.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Αυτοί νομίζουν το κοστολόγιο, αυτό είναι.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Όχι, πώς είναι αυτό;

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ναι, ναι φυσικά. Αυτοί τα βάλανε μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Έστειλα εγώ το αποδεικτικό μετά μέσω email.

«ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ»: Ναι, ωραία, αυτό έγινε. Εντάξει;

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ωραία. Οι άνθρωποι δεν ήταν τοξικοεξαρτημένοι; Και τι ήτανε; Κάνανε χρήση χρόνια.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Λοιπόν. Ωραία, αυτή την άποψη έχεις εσύ.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ναι.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Τι να πω.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Όχι, δεν την έχω εγώ, οι ίδιοι μου το λένε, οι ίδιοι το ξέρουνε και το ξέρουν και οι δικοί τους άνθρωποι. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, να σας μιλήσω με όλο το θάρρος, φιλικό κομμάτι. Εντάξει, έχουμε ξανασυνεργαστεί κι άλλες φορές μαζί…

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Λοιπόν…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ναι.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Δεν θα μπω σε καμία λεπτομέρεια. Σου λέω, είχαμε κάνει μια συμφωνία. Εφόσον βγούνε θετικά, να γράψουμε μία έκθεση έτσι που τη θέλεις και ότι είναι αυτό το υπόλοιπο.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Είναι πραγματική όμως ή δεν είναι; Είναι πραγματική.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Λοιπόν, δεν είναι.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Γιατί; Φαίνεται ότι είναι καθαροί και οι δύο;

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Αν ήταν… Όχι, δεν είπα αυτό αλλά…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ααααα… Εντάξει. Εντάξει.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Δεν είπα αυτό αλλά για να, για να τραβήξεις ένα θέμα μέχρι εκεί που είναι… Υπάρχει… Δηλαδή δεν είναι όλα…

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Αλλά σου είπα υπάρχει ένας διαχωρισμός από το να κάνεις και μετά να μπορείς να αποδείξεις κάτι άλλο. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να γράψω την έκθεση αλλά είχαμε κάνει μια συμφωνία, θα την τηρήσεις…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Δεν είναι στο χέρι μου.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ»: Ωραία, εγώ θα στείλω τα αποτελέσματα όπως είναι.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Να σας πω κάτι. Δύο πράγματα να σας πω και εγώ, να ολοκληρώσετε και εσείς.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Αλλά εγώ νομίζω ότι, αυτό που δεν μου αρέσει, είναι σαν να μου λες ότι έχεις … σε έχουν βάλει σε έναν εκβιασμό. Είναι δυνατόν;

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Όχι, θα σας πω το εξής. Έχουμε συνεργαστεί κι άλλες φορές μαζί και την πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε, πήρατε δείγματα από πελάτη μου, σας δώσαμε την κανονική αμοιβή, χίλια (1000) Ευρώ συν τριακόσια πενήντα (350), χίλια τριακόσια πενήντα (1350), μου τα στείλατε στο mail άριστα… Τα πραγματικά ήτανε. Τοξικοεξαρτημένος, όλα καλά. Φυσικά αυτό δεν πάει να πει, θέλω να σας πω για τη δική μου τη δουλειά, δεν είναι αυτονόητο ότι ο άλλος θα βγει έξω, ενισχύει τις πιθανότητες να βγει. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το μείζον για μένα. Δηλαδή εντάξει ενισχύει κάποιες πιθανότητες να βγει… Μπορεί να βγει και σε δυο χρόνια, πάραυτα, απλά ενισχύει κάποιες πιθανότητες. Από κει και πέρα. Την τελευταία φορά με εξυπηρετήσατε πάρα πολύ και χίλια ευχαριστώ και καλά κάνατε, με την κοπέλα που είχαμε πει, αλλά από κει και πέρα να σας πω κάτι, όταν είναι κάτι το πραγματικό για ποιο λόγο να δώσουμε παραπάνω. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δέχομαι πιέσεις από Αλβανούς, μαφιόζους, οι οποίοι γίναν έξαλλοι. Μου λέγαν ξέρουμε πολύ καλά πόσο κοστίζει, γιατί μας κοροϊδεύετε στη μούρη μας και ποιος είναι αυτός που σε βάζει να τα λες αυτά. Και τους είπα, αφήστε το, το κανονίζω εγώ αυτό. Δεν είπα κανένα όνομα δεν είπα καν.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Ωραία, εντάξει. Εεεεε…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Αν είναι κάτι, αν είναι κάτι το οποίο να μου κάνετε εξυπηρέτηση, φυσικά Παναγία μου, Χριστέ μου, όπως και την προηγούμενη φορά εννοείται να μου πείτε, αλλά αν είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, δεν βρίσκω και εγώ το λόγο για να μαι ειλικρινής, γιατί έχω κι εγώ αυτή τη στιγμή.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Σου απάντησα ήδη…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Εγώ αυτή τη στιγμή θα ήθελα να συνεργαστούμε να σας πω την αλήθεια, έχω πάρα πολύ κόσμο να σας στείλω, έχω πάρα πολλές υποθέσεις. Στα Χανιά…

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Να σου πω κάτι… Εμένα δεν…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Στα δέκα ναρκωτικά τα εννιά τα παίρνω εγώ. Έχω πάρα πολύ κόσμο έτσι, για να σας στείλω.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Ναι.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Έχω άλλα πέντε (5) άτομα.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Ωραία.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Αλλά θα ήθελα και εγώ σε κάποια πράγματα, εντάξει…

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ»: Να σου εξηγήσω; Δεν καίγομαι εγώ απ’ αυτά.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Το ξέρω.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Για μένα αποτελεί αυτό, ένα μικρό κομμάτι και ήδη το… το φόρτο που μου βάνει αυτό το πράγμα, δεν ανταποκρίνεται στο, στο αποτέλεσμα που έχω.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Τα χρήματα αυτά που δίνει ο καθένας, χίλια (1000) Ευρώ συν πεντακόσια (500)…

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Δεν ξέρεις τι, δεν ξέρεις τι είναι αυτή η εξέταση. Και για αυτό μιλάς. Έτσι; Δεν ξέρεις τι είναι αυτή η εξέταση.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Την προηγούμενη φορά που μου είχατε πάρει 1300 ευρώ, για άτομο που έκανε κόκες και χασίς…

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: 1.300 ήτανε ναι, ωραία και αυτή τη στιγμή έχει καταβάλει 1300 ο καθένας από αυτούς.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Καταρχάς ναι, μαζί με τα πεντακόσια (500)…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ναι, σας είπα και την προηγούμενη φορά, μου κάνατε μια εξυπηρέτηση, δικαιολογημένα ναι, δόθηκε το κάτι παραπάνω, τώρα θεωρώ ότι τα αποτελέσματα είναι τα πραγματικά, για ποιο λόγο; Το κάτι παραπάνω;

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Ρ, σου στέλνω τα αποτελέσματα…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Γιατί έχω κι εγώ το δικαίωμα να ρωτήσω, γιατί περνάνε από εμένα, όλοι περνάνε από εμένα αυτή τη στιγμή. Έχω τις δυο οικογένειες των συγγενών τους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή με πυροβολάνε, να ξέρω κι εγώ τι να τους πω. Δεν τα βάζω από την τσέπη μου. Είναι λεφτά τα οποία μου τα δίνουνε και τα δίνω κι εγώ αλλού… και πρέπει και εγώ να καλλιεργώ ένα κλίμα εμπιστοσύνης.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Σου έχω υποσχεθεί εγώ, ότι θα γράψω ένα έγγραφο το οποίο θα αφορά την τοξικοεξάρτηση και τα αποτελέσματα μπορώ να στα στείλω και θα στα στείλω, τεκμηριωμένα κλπ., αλλά δεν θα μπω εγώ σε καμία τότε διαδικασία, να βάλω υπογραφή ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι έτσι ή αλλιώς. Το κατάλαβες; Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ωραία.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Ωραία, αν αυτό δεν είναι κατανοητό, στο είπα…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Να ρωτήσω σε αυτό που μου είπατε πάνω, τα αποτελέσματα…

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Αυτό δεν είναι…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Φαίνονται τα αποτελέσματα ότι είναι; Γιατί εγώ ξέρω ότι είναι και οι ίδιοι ξέρουν ότι είναι και η οικογένειά τους ξέρουν ότι είναι. Όλοι…

Στη συνέχεια της συνομιλίας, ο τοξικολόγος φέρεται να εξηγεί πως τα ευρήματα των εξετάσεων έχουν διαφορετική βαρύτητα, κάνοντας λόγο για διαβάθμιση στη χρήση ουσιών.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Αυτό είναι πολύ ελάχιστο. Όπως και τα άλλα είναι πολύ… Δηλαδή η βαρύτητα που κάνανε στην κάνναβη είναι πολύ χαμηλή.

Ο ίδιος υπογραμμίζει πως «υπάρχει μια διαβάθμιση», ενώ ο δικηγόρος εμφανίζεται να επιμένει στη συνέχιση της μεταξύ τους συνεργασίας, αναφέροντας ότι μπορεί να του στείλει νέες υποθέσεις.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ακούστε με να σας πω… Θέλω να συνεχίσω να συνεργαζόμαστε και μπορώ να σας στείλω και πολύ κόσμο. Αυτή τη στιγμή… Γιατί έχω πάρα πολλούς πελάτες.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν στέλνεις ή δεν στέλνεις…

Στη συνέχεια της συνομιλίας ο τοξικολόγος φέρεται να επαναλαμβάνει πως είχε προηγηθεί μεταξύ τους συμφωνία.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Παιδί μου, όταν συναντηθήκαμε είχαμε κάνει μια συμφωνία… Είχαμε πει, είχαμε πει το εξής, αλλά οφείλω κι εγώ να πάω να το πω στους δικούς τους συγγενείς, γιατί δεν πληρώνω εγώ από την τσέπη μου σας ξαναλέω και επίσης φυσικά μετά και εκείνοι θα με ρωτήσουνε, τι, πώς, γιατί. Δηλαδή δεν περνάνε όλα από το χέρι μου. Δεν πληρώνω από την τσέπη μου. Πληρώνω εγώ από την τσέπη μου για τον κάθε πελάτη μου;

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Εσύ όμως δεν έχεις κανένα λόγο να…, διότι… να τους εξηγήσεις τι είναι αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνεται στην εργασία. Αυτό που μου λες εμένα…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ναι αλλά αυτοί ρωτάνε και αλλού και ψάχνονται, ρωτάνε και τοξικοεξαρτημένους και τους λένε την πραγματική τιμή. Και τους λένε για 1300 Ευρώ. Χίλια (1000) Ευρώ. Εγώ τώρα να τους ζητήσω ενάμισι (1,5) χιλιάρικο παραπάνω από τον καθένα, τόσα δεν είχαμε πει θυμάμαι;

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Ναι.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ή σύνολο ενάμισι (1,5); Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, δηλαδή ο καθένας πάει δυόμισι (2,5) χιλιάρικα. Πέντε (5) χιλιάρικα σύνολο δύο άτομα. Και μου λένε αυτά τα λεφτά είναι εξωπραγματικά. Εμείς λένε, ρωτήσαμε κι αλλού κι άλλο κόσμο και μέσα από τη φυλακή και μας είπαν λένε, τόσα δεν έδωσε κανένας. Και μου λένε ή εσύ μας κοροϊδεύεις ή μου λέει ποιος τα ζητάει αυτά να πάμε να τον βρούμε. Εγώ, τι να κάνω τώρα; Εγώ σας λέω, αυτό που μπορώ να τους πω, ένα πεντακοσάρικο (500) παραπάνω στον καθένα μπορώ να το παλέψω. Τώρα, αν τους πω ενάμισι (1,5) χιλιάρικο παραπάνω δώστε μου, τώρα από πού πάει αυτό το ενάμισι (1,5) χιλιάρικο;

Οι αναφορές στις πιέσεις και ο φόβος για αντιδράσεις

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο δικηγόρος φέρεται να περιγράφει τη δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί, επικαλούμενος πιέσεις από πρόσωπα που εκπροσωπεί.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Ήταν λάθος…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Δεν είναι και για μένα εύκολο. Τι να κάνω; Την άλλη φορά είπα στην κοπέλα ότι ο γιατρός, δεν σου λέω όμως το όνομα γιατί εγώ το διαχειρίζομαι και το είπα και στους γονείς της, στη μάνα της, όχι στον πατέρα της βέβαια, έχει τη διάθεση να μας βοηθήσει, αλλά της λέω θα μας δώσεις παραπάνω τόσο, μου λέει εννοείται, να το πάρει ο άνθρωπος, να ναι καλά. Αλλά τώρα στην προκειμένη, μου λένε οι δικοί μας είναι, θα βγει κάτι πραγματικό και γυρνάνε και μου λένε γιατί να δώσουμε ένα τόσο μεγάλο ποσό; Εμείς λέει ρωτήσαμε κι άλλους στη φυλακή, ρωτήσαμε κι άλλους γιατρούς και μας είπαν ότι αυτό το ποσό δεν υπάρχει.

Σε αυτό το σημείο της συνομιλίας, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στη δικογραφία, η συζήτηση για τα χρήματα συνεχίζεται για αρκετή ώρα, με τον δικηγόρο να εκφράζει τον προβληματισμό του για το τι θα μεταφέρει στους εντολείς του: «Ή τους κοροϊδεύω εγώ και μας δουλεύεις και θέλεις να τα βάλεις στην τσέπη σου, γιατί κι αυτό μου είπανε και τα άλλα τα άκουσα εγώ μετά. Και να κινδυνεύει εμένα η σωματική μου ακεραιότητα και να μη με εμπιστεύονται και ή ποιος είναι ο γιατρός και δώσε μας το κινητό του και να πάμε να τον βρούμε στο Ηράκλειο. Γιατί μας κοροϊδεύει μες στη μούρη μας. Αυτό μου είπανε».

Ο τοξικολόγος, από την πλευρά του, φέρεται να του απαντά πως δεν έχει υπάρξει καμία συνεννόηση με τους ίδιους και ότι μπορεί να αποστείλει τα αποτελέσματα των εξετάσεων χωρίς αξιολόγηση.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Αξιολόγηση είναι ότι έχω αυτά τα αποτελέσματα…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ναι…

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Τα οποία δείχνουν χρήση κοκαΐνης…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ναι…

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Αυτό.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ωραία.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Και τελείωσε και δεν θέλω τίποτα άλλο εγώ. Το κατάλαβες;

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ωραία.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Γιατί, γιατί, γιατί δεν το καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ απλό. Θα σου στείλω τα αποτελέσματα και θα σου γράψω ότι αυτά δείχνουν συστηματική χρήση κοκαΐνης και κάνναβης. Στα στέλνω έτσι.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Μπορώ να τους πω, γιατί εγώ σας είπα, εγώ θέλω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και έχω να σας στείλω και πάρα πολύ κόσμο, γιατί σας το λέω εγώ ειλικρινά, μπορεί να είμαι μικρός αλλά πιστέψτε με στα Χανιά, οι μεγαλύτερες υποθέσεις από μένα περνάνε. Και σιγά σιγά θα περνάνε και εδώ πέρα, πιστέψτε με, στο Ηράκλειο.

Λοιπόν… Εεεεε ένα πεντακοσάρικο (500) από τον καθένα μπορώ να το παλέψω. Να μου το δώσουνε. Αλλά άμα τους πω χίλια (1000) από τον καθένα θα αρχίσουν να ψάχνονται, ποιος τα παίρνει, ποιος τα κάνει… και θα έχω πρόβλημα.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Σου απάντησα… Εγώ, ήδη έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο χωρίς να…

Στο σημείο αυτό, ο τοξικολόγος φέρεται να εκφράζει την ενόχλησή του για τον χρόνο που έχει αφιερώσει στη συζήτηση, υποστηρίζοντας πως η διαδικασία δεν ανταποκρίνεται στο αποτέλεσμα που αναμένει.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Άκουσε να σου πω αγόρι μου, εγώ πάω και κάνω μια ομιλία και παίρνω πέντε (5) χιλιάρικα. Για μια ομιλία…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ναι.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Και κάθομαι εδώ και συζητώ μαζί σου για κάτι το οποίο το έχουμε δουλέψει…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Εγώ νομίζω ότι με υποτιμάτε. Νομίζετε ότι παίρνω λιγότερα το μήνα; Είμαι (…) και τα πέντε τα έχω για πρωινό… Και μη νομίζετε ότι είμαι μικρός και δεν καταλαβαίνω. Ρωτήστε στα Χανιά για μένα, ποιος είναι μεγάλος δικηγόρος αυτή τη στιγμή. Μη με βλέπετε χαζός, δεν είμαι χαζός καθόλου και με ποιους αντιδικώ στα Χανιά.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Εεεε τότε πώς μου μιλάς έτσι;

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Μη μου τα λέτε κι αυτά, ότι κάνω μια ομιλία και παίρνω πέντε (5) χιλιάρικα. Μη με υποτιμάτε καθόλου. Δεν ξέρετε το δικό μου κοστολόγιο, τις υποθέσεις που παίρνω, ούτε πόσα λεφτά βγάζω.

Η αντιπαράθεση για την εικόνα και τις γνωριμίες του δικηγόρου

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο δικηγόρος εμφανίζεται να αντιδρά έντονα στην αναφορά ότι ο τοξικολόγος χάνει χρόνο, υποστηρίζοντας πως δεν πρέπει να υποτιμάται η θέση και η επιρροή του.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Δεν χάνετε το χρόνο σας μαζί μου και μην με υποτιμάτε καθόλου. Μη με υποτιμάτε. Δεν ξέρετε ούτε τι πλάτες έχω, ούτε τι γνωριμίες έχω, ούτε τι back up έχω, ούτε τι λεφτά παίρνω, πιστέψτε με. Και δεν είμαι και οποιοσδήποτε…

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Δηλαδή τώρα τι… γιατί μου τα λες αυτά;

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Με υποτιμάτε. Ότι χάνετε το χρόνο σας μαζί μου, καθόλου δεν τον χάνετε. Ούτε ο ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ τον χάνει με μένα, ούτε ο ΜΑΡΤΙΝΟΣ που μιλάω μαζί τους και με έχουνε κάνει Νομικό Σύμβουλο.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Ωραία και τι; Τι σχέση έχει…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Θέλετε να σας δείξω το κοστολόγιό μου, ποιος είμαι και τι υποθέσεις παίρνω; Πέντε (5) χιλιάρικα για πρωινό τα έχω.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Τότε γιατί έρχεσαι και συζητάς μαζί μου αυτά τα πράγματα;

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Και είμαι είκοσι εννιά (29) και θα μπορούσατε να είστε πατέρας μου.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Τότε, γιατί συζητάς μαζί μου αυτό το θέμα;

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Μη μου λέτε ότι χάνετε το χρόνο, δεν τον χάνετε. Και δεν είστε με οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή. Είστε με ένα άτομο, το οποίο μπορεί να σας φέρει πάρα πολλή δουλειά και να σας βγάλει ασπροπρόσωπο. Την περισσότερη δουλειά στα Χανιά πλέον εγώ την παίρνω και την πίτα εγώ την τρώω. Και σιγά σιγά θα έρθω και εδώ πέρα, πιστέψτε με.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Ρε φίλε, μακάρι να πας καλά…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω τρία (3) δικαστήρια και βρίσκομαι εδώ πέρα, ενώπιόν σας. Δεν τα άφησα σε δεύτερη μοίρα. Θα μπορούσα να πάρω τρία (3) χιλιάρικα σήμερα και τα έχασα, για πρωινό τα έχω και τα τρία (3).

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Εεε τότε θα είχες λύσει το θέμα σου.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Εγώ και τους λέω δεν είναι για μένα, είναι για το γιατρό. Ωραία, ποιος είναι ο γιατρός; Γιατί μας δουλεύει μες στη μούρη μας, γιατί και οι κρατούμενοι στη φυλακή που έχουν εξεταστεί από άλλους γιατρούς και ρωτήσαμε και άλλους γιατρούς και μας είπαν ότι αυτό το ποσό δεν υπάρχει. Να σας τα δώσω εγώ από την τσέπη μου; Δεν είναι αυτό σωστό που μου λέτε. Μα δεν υπάρχει βασικά αυτό που μου λέτε κι ούτε είναι σωστό. Να πλήρωνα εγώ από την τσέπη μου; Να παίρνω δηλαδή μια υπόθεση και να μπαίνω και μέσα στο τέλος, να πληρώνω και παραπάνω. Δε γίνεται αυτό. Και εγώ δουλεύω αυτή τη στιγμή. Ξέρετε τι πρέπει τώρα να κάτσω να κάνω; Να γράψω αίτηση αποφυλάκισης. Δέκα (10) σελίδες για τον καθένα. Δυο (2) μέρες θα μου πάρει.

Η συζήτηση για τα χρήματα και η διαφωνία για το κόστος

Στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας, η συζήτηση επιστρέφει στα χρηματικά ποσά, με τον δικηγόρο να επιμένει ότι δυσκολεύεται να δικαιολογήσει τα χρήματα που ζητούνται προς τους εντολείς του, ενώ παράλληλα εκφράζει την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζεται.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Και σας το λέω δεν είναι… Μη βλέπετε στο πρόσωπό μου ένα παιδί που είναι τριάντα χρονών και δεν καταλαβαίνει, πάρα πολλά καταλαβαίνω… Πανέξυπνος είμαι…

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Κατάλαβες ότι ήθελες να σου εξηγήσω…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Να σας πω κάτι, η εξυπηρέτηση που μου κάνατε τότε, που μου πήρατε χίλια τριακόσια πενήντα (1350) άλλα δυο (2) χιλιάρικα τα δικαιούσασταν τότε…

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Τι;

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Άλλα δυο (2) χιλιάρικα τότε, τα δικαιούσασταν. Γιατί ξέρετε τι έγινε τότε; Μετά από δυο βδομάδες αυτόν τον πιάνουνε, με δυόμισι (2,5) κιλά χόρτο και εκατόν ογδόντα (180) γραμμάρια κόκα. Και με το χαρτί που έδειξα που βγάλατε εσείς τη γλίτωσε και είναι έξω. Και εγώ ξέρετε πόσα πήρα από κει; Πολύ καλά λεφτά. Δηλαδή εκεί θα τα δικαιούσασταν τα παραπάνω χρήματα. Τώρα όμως δεν είναι αυτονόητο. Αυτοί ξέρετε τι θα μου πούνε; Εγώ έδωσα δυόμισι και έκανα μια εξέταση και εσύ έκανες μια αίτηση αποφυλάκισης και εγώ δεν βγήκα. Θα σε γαμήσω μετά θα μου πουν. Να μου βάλουνε μετά εμένα γκαζάκια στο γραφείο μου. Για ποιο λόγο; Θα το κάνουν. Μαφιόζοι, καλάσνικοφ έχουν, οπλοφορούνε…

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Ωραία, εσύ θα πρέπει να είσαι προσεκτικός και να ξέρεις τι κάνεις.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ναι αλλά βλέπετε τώρα τι κάνουνε; Όταν εγώ τους είπα ενάμισι (1,5) χιλιάρικο, μας δουλεύεις, εσύ θα τα φας, να δεις τι θα σου κάνουμε. Ή ο γιατρός; Ποιος είναι ο γιατρός, δώσε μας το κινητό του να πάμε στο Ηράκλειο να τον βρούμε. Θα κάνω κάτι τέτοιο; Άλλος δικηγόρος μπορεί να το έκανε αυτό, να έλεγε: “Να αυτός είναι, πηγαίνετε βρείτε τον”.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Τι λες μωρέ;

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Μπορεί να το έκανε. Άλλος δικηγόρος;

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Εεεεεε…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Εγώ δεν το κάνω αυτό…

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Εγώ είμαι σ’ αυτόν τον χώρο πάρα πολλά χρόνια και δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ κανένα πρόβλημα…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Εεεεε σας το λέω εγώ. Γιατί κακοί δικηγόροι στα Χανιά υπάρχουν, δεν ξέρω στο Ηράκλειο, κακοί δικηγόροι στα Χανιά υπάρχουν, κάποιος μπορεί να το έκανε αυτό. Εγώ δεν το κάνω. Είπα εγώ συνεννοούμαι με το γιατρό, εσείς δεν ανακατεύεστε. Ό,τι είναι το κάνω εγώ. Εγώ είμαι εδώ. Ούτε καν το όνομά σας δεν έχω πει. Ωραία, εγώ θα σας στείλω αυτά που σας είπα από τον καθένα. Και προχωράμε…

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Ναι. Κατάλαβες όμως ότι αυτό σου κάνω μια μεγάλη εξυπηρέτηση τώρα;

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Γιατί μου κάνετε, συγνώμη εγώ έχετε καταλάβει τι τραβάω; Και τόσο κόσμο σας φέρνω, και δουλειά σας φέρνω και θα σας φέρω κι άλλη δουλειά κι έρχομαι κι από το Ηράκλειο, από τα Χανιά. Έχω φάει τέσσερις ώρες αυτή τη στιγμή πήγαινε έλα…

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Εντάξει…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Συν μία εδώ, πέντε.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Εντάξει…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ελάτε λίγο και στη θέση μου. Και μη βλέπετε ότι είμαι μικρός και νομίζετε ότι θα με παραπλανήσετε γιατί νομίζω σε ένα άτομο εξήντα (60) χρονών δεν θα τα λέγατε αυτά. Θα τα λέγατε;

Στη συνέχεια της συνομιλίας, ο δικηγόρος φέρεται να συνεχίζει να επιμένει στο ζήτημα της αμοιβής, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά και στη διαφορά ανάμεσα στη χρήση και την εξάρτηση.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Ναι, εγώ σου είπα ότι υπάρχει η εύκολη λύση, για εμένα είναι πιο εύκολη, να δώσω τα αποτελέσματα, να γράψω ότι είναι και χρήση και το ένα και το άλλο και να μην τους πεις τίποτα. Θες να το κάνουμε έτσι;

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Και να μου τα στείλετε στο mail μου;

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Θα στα στείλω όλα. Αλλά δεν πρόκειται εγώ να γράψω, να κάνω μια αξιολόγηση τέτοιο… που να αφορά ουσιοεξάρτηση. Κατάλαβες; Γιατί είναι αυτό κάτι δικό μου, ας πούμε. Πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ από το σύνολο της εξέτασης.

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Από κει φαίνεται όμως. Ότι είναι χρήστες.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Ότι είναι χρήστες ναι. Και λοιπόν;

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Ωραία. Στείλτε μου τα λοιπόν και εγώ θα τους καλέσω στο γραφείο μου. Θα τους πάρω τηλέφωνο και θα τους πω το απόγευμα να έρθουν στο γραφείο μου. Να μου αφήσουν τα λεφτά. Εγώ θέλω να είμαι σωστός, γιατί πάντα είμαι σωστός, παράπονο από εμένα δεν είχε ποτέ κανένας και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Σας το λέω εγώ, όλοι για μένα λένε τα καλύτερα. Φεύγει κόσμος από άλλους δικηγόρους και έρχεται σε μένα.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ: Εντάξει, ωραία. Οπότε σου στέλνω εγώ τα αποτελέσματα με mail…

«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ»: Τον καφέ σάς τον κερνάω εγώ, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.

Αιχμές για την ηχογράφηση και αίτημα διερεύνησης

Μετά την αποκάλυψη της ηχογραφημένης συνομιλίας, ο συνήγορος υπεράσπισης του τοξικολόγου, Διονύσης Βέρρας, άφησε αιχμές για τη στάση του νεαρού δικηγόρου που φέρεται να κατέγραψε τη συζήτηση και να παρέδωσε το σχετικό υλικό στις Αρχές.

Ο κ. Βέρρας έκανε λόγο για ενέργεια που, σύμφωνα με την εκτίμησή του, συνιστά «πολύ σοβαρό κακούργημα», ζητώντας να διερευνηθεί η υπόθεση τόσο από τις εισαγγελικές Αρχές όσο και από τα αρμόδια όργανα του Δικηγορικού Συλλόγου.

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