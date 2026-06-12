Αλέξης Τσίπρας στο 7ο ΟΤ Forum: Οι εκλογές δε θα είναι περίπατος για τον Μητσοτάκη – Ευτυχώς που δεν υπάρχει εντιμόμετρο, θα το είχε μηδενίσει (Video)

Το μήνυμα ότι οι επικείμενες εκλογές «δε θα είναι περίπατος» και πως η εκλογική αναμέτρηση θα είναι «αμφίρροπη» έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Σημείωσε πως το 70% των πολιτών θέλει πολιτική αλλαγή, αν και ο ίδιος, σημείωσε, «αυτό δεν αρκεί, χρειάζεται και αλλαγή πολιτικής».

Σε σχέση με το δίλημμα των επικείμενων εκλογών ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως αυτό δεν είναι «σταθερότητα ή χάος», αλλά «στασιμότητα ή πρόοδος», καθώς δεν υπάρχει σταθερότητα όταν δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα.

Δεν είναι μόνο το εκλογικό δίλημμα για το οποίο απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα όσα είπε κατά την χθεσινή συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου. Απάντησε και σε αιχμηρές δηλώσεις του πρωθυπουργού όπως ότι «οι πολίτες του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα», και τώρα «φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα» γιατί «θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος».

«Αν κάποιος δε θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά τα τελευταία χρόνια», ήταν η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού.

«Ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανένα κανόνα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει τη χώρα, μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχει μοιράσει σε ημέτερους. Συνεπώς αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι είναι ο κ. Μητσοτάκης».

Όσο για την αναφορά Μητσοτάκη για το εντιμόμετρο, ο Αλέξης Τσίπρας πέταξε το «καρφί» πως «ευτυχώς που δεν υπάρχει εντιμόμετρο» διότι, «θα το είχε μηδενίσει ο πρωθυπουργός».

Εν τούτοις, ο Αλέξης Τσίπρας, σημείωσε πως αν και κυβέρνησε στα πιο δύσκολα χρόνια της μεταπολίτευσης αισθάνεται υπερήφανος για το γεγονός ότι στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης « η πορεία μου έχει καταγραφεί ως η πιο έντιμη πορεία».

Ο Αλέξης Τσίπρας, ερωτηθείς για την οικονομία, ανέφερε πως παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις και άρα και στις εκλογές. Όμως, συμπλήρωσε, «για πρώτη φορά στα 50 χρόνια, το διακύβευμα στις επόμενες εκλογές δε θα είναι μόνο η οικονομία αλλά και η ποιότητα της δημοκρατίας, δεν το λέω μόνο εγώ το λένε και πρώην πρωθυπουργοί της συντηρητικής παράταξης».

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