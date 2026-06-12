Εκλογές: Το ανοιχτό σενάριο του φθινοπώρου και τα ανοίγματα του Κυρανάκη – Ο ρόλος των αναποφάσιστων γαλάζιων ψηφοφόρων 

Η κυβέρνηση μπορεί να μιλάει επισήμως για εκλογές το 2027, τα όσα συμβαίνουν ωστόσο τα τελευταία εικοσιτετράωρα δείχνουν ακριβώς το αντίθετο και ενώ ο πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι ο αγώνας δεν θα δοθεί μόνο για την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου αλλά και για τη σύγκριση με προηγούμενες περιόδους πολιτικής αστάθειας ή οικονομικής αβεβαιότητας.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εμφανίστηκε χθες να αποκαλύπτει ότι τάχιστα σκοπεύει να τηλεφωνήσει τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμάρα.

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο γραμματέας της ΝΔ, έστειλε μήνυμα «πανστρατιάς και ενότητας». Ο ίδιος αναφέρθηκε τόσο στους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά όσο και στις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου για τη Νέα Δημοκρατία. «Δεν έχω κανονίσει ραντεβού ως νέος γραμματέας με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Και να είχα προγραμματίσει, σίγουρα δεν θα το έλεγα στην τηλεόραση. Αυτήν τη στιγμή χρειάζονται πανστρατιά και ενότητα, δεν περισσεύει κανείς. Και ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμανλής έχουν προσφέρει πολλά στην παράταξη και την πατρίδα, δεν θεωρώ ότι κανένας από τους δύο θέλει να κάνει κακό στην παράταξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης.

Την ίδια ώρα με απόφαση του πρωθυπουργού ανακοινώθηκαν τρεις νέες υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια της ΝΔ .

– Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στην Τρικάλων.

– Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

– Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου στην Ά Αθηνών.

Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε να επιμένει στην ρητορική περί «μίας και μόνης» κάλπης, λέγοντας στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ ότι «η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία», με προεκλογικό του επιχείρημα ότι «η χώρα δεν έχει περιθώριο ούτε να χάνει χρόνο και ευκαιρίες, ούτε να μπει σε έναν αδιέξοδο δρόμο, χωρίς να έχει στο τιμόνι μία ισχυρή, σοβαρή, στιβαρή, έμπειρη κυβέρνηση».

Παράλληλα τόσο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο για όλα τα στελέχη του κόμματος αναμένεται να γυρίσουν όλη την Ελλάδα κάνοντας περιοδείες και δίνοντας απαντήσεις για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Ρόδο ενώ το επόμενο διάστημα θα πάει στην Μακεδονία. Όλα αυτά δείχνουν ότι αν μη τι άλλο ο πρωθυπουργός θέλει να κρατάει ανοιχτό το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών για την περίπτωση που οι δημοσκοπήσεις δείξουν ότι ο Οκτώβριος είναι ένας καλός μήνας για εκλογές.

Το κρίσιμο μέγεθος των αναποφάσιστων γαλάζιων

Είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά γαλάζια στελέχη έβαζαν στη συζήτηση το 25% που δίνει το μπόνους των βουλευτών στο πρώτο κόμμα. Το σενάριο αυτό μέχρι πριν λίγο καιρό δεν υπήρχε ούτε σαν πιθανότητα στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα ωστόσο φαίνεται ότι κάποιοι το συζητούν σοβαρά αφού κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Ειδικά αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει την απειλή του πράξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κυλιόμενες μετρήσεις που φτάνουν στα χέρια των συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν φέρει ταραχή αφού στα επιμέρους ερωτήματα οι ψηφοφόροι εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι.

Γι αυτό άλλωστε ο πρωθυπουργός έσπευσε να απευθύνει κάλεσμα προς τους αναποφάσιστους πολίτες δείχνοντας ότι γι αυτόν είναι στοίχημα μεγίστης σημασίας οι ψηφοφόροι της ΝΔ που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη (το 50% προέρχεται από την ΝΔ ) να επιστρέψει στη βάση του. «Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Τα διλήμματα του αύριο θα είναι αμείλικτα: θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά ή επιστροφή σε πειραματισμούς που άλλοτε πληρώσαμε ακριβά;», είπε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη αποστροφή αποτυπώνει και τη στρατηγική που φαίνεται να διαμορφώνεται στο Μέγαρο Μαξίμου: η αντιπαράθεση δεν θα δομηθεί μόνο πάνω στο κυβερνητικό έργο, αλλά και στη σύγκριση με προηγούμενες περιόδους πολιτικής αστάθειας ή οικονομικής αβεβαιότητας.

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