Μαρινάκης: Αυτονόητος ο σεβασμός Μητσοτάκη σε Σαμαρά και Καραμανλή, η κριτική όμως που ασκούν δεν είναι δίκαιη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης το πρωί της Παρασκευής στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, σχολιάζοντας – μεταξύ άλλων – τη χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Ο σεβασμός προς τους πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, είναι αυτονόητος», είπε και πρόσθεσε, «η κριτική όμως που ασκούν δεν είναι πάντα δίκαιη. Άλλα πράγματα ισχύουν κι άλλα απέχουν από την πραγματικότητα».

Ερωτηθείς αν τον ανησυχεί το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, απάντησε ότι «είναι λάθος να υποτιμάς ή να υπερτιμάς μια ενδεχόμενη απειλή.

Πιστεύω όμως ότι το αποτέλεσμα θα κριθεί από την ΝΔ» και συνέχισε, «στόχος μας η μια κάλπη και η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή γιατί η χώρα δεν αντέχει να μπει σε νέες περιπέτειες».

Επίσης και μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στο θέμα των παραιτήσεων δυο Γενικών Γραμματέων της Κυβέρνησης και την εμπλοκή τους με το σκάνδαλο των Πολεοδομιών, διευκρίνισε πως «η εικόνα που έχω είναι ότι οι παραιτήσεις τους είναι για τους προσωπικούς λόγους που ανέφεραν και δεν έχουν καμιά σχέση με το θέμα των Πολεοδομιών».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας ότι χθες στη Βουλή υπήρξε μερική συναίνεση για το νομοσχέδιο που αφορά στα περιφερειακά ΜΜΕ, τόνισε ότι στον αντίποδα, «αυτό που ζούμε σε αυτή τη Βουλή δεν έχει προηγούμενο. Κάποιοι έρχονται μόνο για καβγά και χρησιμοποιούν απερίγραπτους χαρακτηρισμούς».

Ερωτηθείς για τις ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, είπε ότι «όσα βλέπουμε είναι χαρακτηριστικά της ένδειας πολιτικού και προγραμματικού λόγου στην αντιπολίτευση.

Συνεχώς φωνάζουν και καταγγέλλουν αλλά δεν έχουν πρόγραμμα να παρουσιάσουν».

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