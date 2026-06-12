Πρωτοφανή πράγματα γίνονται στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας (ΔΣΑ), μετά την αναδίπλωση του διοικητικού συμβουλίου και την άρνησή του να δώσει την αίθουσα για την εκδήλωση που έχει προγραμματίσει για σήμερα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της Μαρίας Καρυστιανού.

Η άδεια είχε δοθεί, αναφέρουν οι πληροφορίες, από τον πρόεδρο του ΔΣΑ Κουτσόλαμπρο… και αφορά σε εκδήλωση για τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα.

Ωστόσο, μόλις κυκλοφόρησε η αφίσα, στελέχη του Συλλόγου και μέλη της διοίκησης (κυρίως από το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες) αντέδρασαν έντονα θεωρώντας την εκδήλωση κομματική.

Και ακολούθησε χάος. Ζητήθηκε να ακυρωθεί η παραχώρηση και άρχισαν να συλλέγονται υπογραφές, ώστε να υπάρξει επίσημη απόφαση από το ΔΣ για το λόγο αυτό.

Από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία εκφράστηκε έντονη δυσφορία με τον εκπρόσωπο τύπου Θανάση Αυγερινό να γράφει αργά το βράδυ της Πέμπτης τα εξής στο facebook: «Είναι δυνατόν εν έτει 2026 και μετά από όσα έχουν συμβεί να επιχειρούν κάποιοι στον ΔΣΑ να ακυρώσουν μια εκδήλωση – συζήτηση για τη Δικαιοσύνη, που διοργανώνουν νομικοί επιστήμονες και δικηγόροι, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υποστηρίζουν την «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» και προσκάλεσαν τη Μαρία Καρυστιανού να απευθύνει χαιρετισμό;».

Νωρίτερα ο συνεργάτης της κυρίας Καρυστιανού είχε αναφερθεί στην υπόθεση, εξιστορώντας πώς εξελίχθηκε:

ΔΣΑ, ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Είμαι αυτός που ζήτησε την αίθουσα του ΔΣΑ για την προγραμματισμένη για αύριο εκδήλωση με τίτλο “Η Ελπίδα για τη Δικαιοσύνη”.

Βλέπω ότι προκλήθηκε μια συζήτηση για το αν καλώς δόθηκε η αίθουσα για την εκδήλωση και μάλιστα πληροφορήθηκα ότι ζητούνται υπογραφές μελών του ΔΣ (απόφαση δια περιφοράς), ώστε να ανακληθεί η παραχώρηση της αίθουσας.

Επισημαίνονται πάντως τα εξής:

Η εκδήλωση γίνεται όχι για την γενική πολιτική του Κινήματος, αλλά αποκλειστικά σχετικά με την Δικαιοσύνη.

Το πολίτευμα είναι Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και ο θεσμός των πολιτικών κομμάτων κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα.

Ο ΔΣΑ δικαιούται και υποχρεούται να επιτρέπει στα πολιτικά κόμματα να οργανώνουν εκδηλώσεις στην αίθουσά του με όρο αυτές να αφορούν όχι την γενική πολιτική τους , ή άσχετες επιμέρους πολιτικές αλλά αποκλειστικά ζητήματα θεσμών, Δικαιοσύνης και Συντάγματος (πχ Θέσεις για την αναθεώρηση).

Στο παρελθόν -σωστά- είχε παραχωρηθεί η αίθουσα σε εκδήλωση του τμήματος Δικαιοσύνης της ΚΕ του ΚΚΕ.

Αναμένουμε την απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ. Θα επανέλθω στο ζήτημα.

Και η αφίσα εδώ:

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