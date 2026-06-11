Εκδήλωση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία για το Κράτος Δικαίου – «Δεν χαθήκαμε… δουλεύουμε» λέει η Καρυστιανού

Εκδήλωση για το κράτος δικαίου πραγματοποιεί το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία αύριο Παρασκευή (12/6) στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

«Δεν χαθήκαμε ….. δουλεύουμε !!! Σας περιμένω αύριο στο ΔΣΑ γιατί η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ είναι υπόθεση όλων μας!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην εκδήλωση ομιλητές θα είναι η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της Μαρία Γρασία, ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηαντωνιου και ο δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος.

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