Και η Γιαννακοπούλου διαφοροποιείται από την Χαριλάου για δημοσκοπήσεις και διαγραφές

Η Νάντια Γιαννακοπούλου κράτησε αποστάσεις από τις θέσεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις, όπως και ο Νίκος Παπανδρέου χθες.

Η βουλευτής του κόμματος, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ανέφερε πως μπορεί μεν να μην έχουν «το αλάθητο, αλλά το πιο σημαντικό είναι να τις βλέπουμε σαν ένα εργαλείο για να δούμε τι πάει καλά και τι πρέπει να διορθώνουμε».

Αναφερόμενη στα δύο νέα κόμματα και το ενδεχόμενο να έρθει και ένα τρίτο από τον Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε πως υπάρχει ακόμη μεγάλη ρευστότητα αφού το ποσοστό των αναποφάσιστων «μειώθηκε, αλλά παραμένει μεγάλο».

Στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ από τις δημοσκοπήσεις, τόνισε πως «βεβαίως και μας προβληματίζουν και για αυτό πρέπει να δούμε τι ακριβώς κάνουμε και πως προχωράμε, με τι κινήσεις και με τι διορθωτικά κλικ», ενώ πρόσθεσε πως θα ήταν λάθος «να αφήσουμε το Κέντρο στον Κ. Μητσοτάκη».

Στάθηκε υπέρ της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ σε κάθε σενάριο, κρατώντας αποστάσεις από τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα.

«Δεν μπαίνω σε καμία κουβέντα ενδεχόμενων συνεργασιών γιατί αυτό και μόνο είναι σαν να πυροβολώ τα πόδια του ΠΑΣΟΚ και τα πόδια μας την προεκλογική περίοδο. Εμείς μιλάμε για εμάς, αυτοπροσδιοριζόμαστε, θέλουμε και πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα με βάση τις δικές μας στοχεύσεις» είπε.

Τέλος, για τις διαγραφές σχολίασε ότι «δεν πιστεύω σε αυτές. Μέσα από την πολιτική ωρίμανση του καθένας μας και την πολιτική μας πορεία εγώ έχω φτάσει πλέον στο σημείο που να βλέπω ότι οι διαγραφές δεν προσθέτουν, δεν προσδίδουν».

Διαβάστε επίσης:

Γεραπετρίτης σε Άγκυρα: Οι μονομερείς οριοθετήσεις δεν έχουν καμία νομική ισχύ

Μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Άδωνι και Μαρινάκη για συκοφαντική δυσφήμηση

Σκάνδαλο πολεοδομιών: Παραιτήθηκε και ο γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου