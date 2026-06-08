Έντεκα γκάλοπ δείχνουν ανατροπές και αδιέξοδο: ΝΔ κάτω από 30%, Τσίπρας δεύτερος, αλλά χαμηλά, ντέρμπι ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για 3η θέση

Από την ώρα ίδρυσης των δύο νέων κομμάτων, από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού, διενεργήθηκαν 11 δημοσκοπήσεις – με τελευταία αυτή της Marc την Κυριακή για το Πρώτο Θέμα. Ουσιαστικά όλες οι μεγάλες εταιρείες μέτρησαν τις τάσεις στην κοινή γνώμη – αναμένονται οι Τάσεις της MRB.

Άρα το δείγμα μόνο μικρό δεν είναι και φυσικά όταν δεν πρόκειται για μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των μετρήσεων, τότε είναι σαφές πως ο μέσος όρος όσων καταγράφονται είναι μάλλον αρκετά έγκυρος για την κατάσταση και τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος.

Από τον πρώτο αυτό κύκλο των μετρήσεων φαίνεται πως υπάρχουν ήδη κάποιες ανατροπές, χωρίς όμως και πάλι να διαφαίνεται κάποια σαφής διέξοδος από την προηγούμενη μέγγενη: Η ΝΔ είναι μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας και παραμένει στα όρια του 30%, χωρίς όμως να ξεπερνά το ψυχολογικό αυτό όριο. Όπερ σημαίνει ότι θα χρειαστούν είτε δεύτερες εκλογές, είτε συνεργασίες.

Στη δεύτερη θέση έχει πλέον πλασαριστεί ο Αλέξης Τσίπρας με την ΕΛΑΣ, χωρίς όμως να καταγράφει εντυπωσιακά ποσοστά. Παραμένει πολύ μακριά από τη ΝΔ, αν και η απόστασή του από ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι καθαρή. Αλλά εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση δεν μπορεί να παρουσιάσει ακόμα.

Το ενδιαφέρον είναι στο… παρακάτω.

Το ΠΑΣΟΚ έχει υποχωρήσει και μάλιστα κινδυνεύει αυτή την περίοδο ακόμα και από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Από τις 11 δημοσκοπήσεις, οι έξι βγάζουν το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, οι 4 την Ελπίδα για Δημοκρατία και μία τις έχει… ισόπαλες. Η δε διαφορά των ποσοστών τους είναι στη μισή μονάδα, απολύτως οριακή η μάχη δηλαδή.

Κατά τα λοιπά, υπάρχει μία σχετική υποχώρηση των «ενδιάμεσων» -από άποψη δημοσκοπικών επιδόσεων- κομμάτων: Πιέζονται το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν εξαφανίζεται, με επιδόσεις κάτω από 2%, όπως και η ΝΙΚΗ. Η Φωνή Λογικής φαίνεται να αντέχει προς το παρόν, ενώ το ΜΕΡΑ25 καταβάλλει προσπάθεια να μείνει κάπως κοντά στο όριο του 3%, από το οποίο όμως είναι σαφώς μακριά το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

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